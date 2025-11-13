Paula Chaves reveló por qué rechazó entrevistar a la China Suárez: "No quería quedar pegada en nada"
La conductora explicó que su decisión no fue personal, sino profesional, y que no se sintió cómoda con la exposición que podría haber generado la entrevista.
Paula Chaves rompió el silencio sobre la polémica que se desató luego de que Migue Granados revelara que ella se negó a entrevistar a Eugenia “China” Suárez en Tapados de laburo, el ciclo que conduce en Olga. La modelo y conductora explicó que su decisión no estuvo motivada por conflictos personales, sino por un criterio estrictamente profesional: no quería participar de un encuentro que pudiera derivar en interpretaciones mediáticas o generar situaciones incómodas en torno a su vida privada.
“Yo no hubiese podido hacer la nota que tal vez todos esperaban”, reconoció Paula en diálogo con Puro Show en la pantalla de eltrece, en alusión a las expectativas que existían sobre un posible reencuentro mediático entre ambas. “A mí no me gusta el quilombo, ustedes lo saben. Le escapo a esas cosas. No me gusta fomentar temas personales ni quedar pegada en polémicas”, agregó.
En ese sentido, aclaró que comparte en sus redes solo aspectos familiares o cotidianos, pero evita involucrarse en situaciones que puedan derivar en enfrentamientos mediáticos. Chaves también se refirió a su relación con la actriz, que atravesó momentos de distancia en los últimos años.
“Problema personal no tengo. Nuestra relación se enfrió, pero no pasa nada. Y tampoco banco todo el hate que se está comiendo. No está bueno fomentar la agresión ni dividir en bandos”, afirmó, marcando su postura ante la hostilidad que suele generarse en redes sociales cuando se habla de la China Suárez.
Además, explicó que la propuesta de nota no encajaba con el formato del programa. “Nuestro ciclo no se centra en entrevistas de ese estilo. Tal vez lo ideal hubiera sido que la nota la hiciera Migue en Soñé que volaba o Nati Jota, que lo hace espectacular en las notas de la mañana. Pero en Tapados de laburo no iba a funcionar como esperaban”, aclaró. También contó que la decisión fue consensuada con el equipo y con la producción del canal, ya que no todos se sentían cómodos con la idea.
Sin cerrar las puertas a un futuro reencuentro, Paula aseguró que no tiene problemas con la actriz y que podría entrevistarla más adelante, en otro contexto o programa. “La entrevistaría, claro que sí. Tengo buena onda. Pero ahora, para este programa puntual, no era el momento ni el lugar”, afirmó.
Por último, se refirió brevemente a su vínculo con Zaira Nara, con quien también se distanció en los últimos años. “Nos cruzamos, nos saludamos, pero ya no hay cotidianidad”, concluyó, dejando en claro que prefiere mantener la cordialidad antes que alimentar viejas tensiones.
