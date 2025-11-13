Paula Chaves reveló por qué rechazó entrevistar a la China Suárez: "No quería quedar pegada en nada"

paula chaves china suares migue granados

Sin cerrar las puertas a un futuro reencuentro, Paula aseguró que no tiene problemas con la actriz y que podría entrevistarla más adelante, en otro contexto o programa. “La entrevistaría, claro que sí. Tengo buena onda. Pero ahora, para este programa puntual, no era el momento ni el lugar”, afirmó.

Por último, se refirió brevemente a su vínculo con Zaira Nara, con quien también se distanció en los últimos años. “Nos cruzamos, nos saludamos, pero ya no hay cotidianidad”, concluyó, dejando en claro que prefiere mantener la cordialidad antes que alimentar viejas tensiones.