Disney+ confirmó cuándo llega la temporada 2 de "Los hechiceros más allá de Waverly Place"
Selena Gómez y David Henrie vuelven a sus personajes de Justin y Alex junto al elenco que los acompañó durante la primera parte. Los detalles.
La esperada segunda temporada de Los hechiceros más allá de Waverly Place, la serie secuela de la exitosa producción ganadora del Premio Emmy Los hechiceros de Waverly Place, tiene fecha de estreno confirmada. Los primeros cinco episodios estarán disponibles en Disney+ a partir del 29 de octubre.
Esta nueva entrega marca el regreso de Selena Gomez, quien no solo se desempeña como productora ejecutiva, sino que también retoma su icónico papel de Alex Russo. Para aumentar la expectativa entre los fanáticos, el tráiler y el póster oficiales ya fueron lanzados.
Los nuevos desafíos mágicos y la amenaza misteriosa
En esta segunda temporada, la complejidad mágica se incrementa. La joven Billie (Janice LeAnn Brown) descubre que ser parte de la familia Russo es más complicado de lo que imaginaba, especialmente al dejar de ser la única hechicera del hogar. Con los nuevos poderes mágicos de Roman Russo (Alkaio Thiele) y Milo Russo (Max Matenko), Justin Russo (David Henrie) asume la difícil tarea de entrenar a tres jóvenes hechiceros para la inminente Competencia de los Hechiceros de la Familia.
A medida que los desafíos aumentan dentro y fuera de la dinámica familiar, la sinopsis anticipa la aparición de una misteriosa amenaza que podría provocar la "ruptura definitiva de los Russo".
La serie cuenta con un reparto protagónico que incluye a David Henrie (Justin Russo), Janice LeAnn Brown (Billie), Alkaio Thiele (Roman Russo), Max Matenko (Milo Russo), Taylor Cora (Winter) y Mimi Gianopulos (Giada Russo).
A la productora ejecutiva Selena Gomez, se suman figuras en roles de invitados para la segunda temporada, entre ellos Freya Skye, Harvey Guillén, Kirsten Vangsness, Bill Chott, Sean Whalen, Amanda Tepe, Recker Eans, Tobias Jelinek, Patrick Bristow y Eleanor Sweeney.
En cuanto a la producción, Jed Elinoff y Scott Thomas fungen como guionistas y productores ejecutivos por parte de Disney Branded Television, junto a Gary Marsh, Jonas Agin, Rick Williams, Selena Gomez y David Henrie en el rol de productores ejecutivos. Cabe recordar que Todd Greenwald es el creador de la serie original, Los hechiceros de Waverly Place.
Todos los episodios de la primera temporada se encuentran actualmente disponibles para ver en Disney+.
