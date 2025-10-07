Disney+ confirmó cuándo llega la temporada 2 de "Los hechiceros más allá de Waverly Place"

La serie cuenta con un reparto protagónico que incluye a David Henrie (Justin Russo), Janice LeAnn Brown (Billie), Alkaio Thiele (Roman Russo), Max Matenko (Milo Russo), Taylor Cora (Winter) y Mimi Gianopulos (Giada Russo).

Embed - Los Hechiceros Más Allá De Waverly Place | Nueva Temporada | Tráiler oficial | Disney+

A la productora ejecutiva Selena Gomez, se suman figuras en roles de invitados para la segunda temporada, entre ellos Freya Skye, Harvey Guillén, Kirsten Vangsness, Bill Chott, Sean Whalen, Amanda Tepe, Recker Eans, Tobias Jelinek, Patrick Bristow y Eleanor Sweeney.

En cuanto a la producción, Jed Elinoff y Scott Thomas fungen como guionistas y productores ejecutivos por parte de Disney Branded Television, junto a Gary Marsh, Jonas Agin, Rick Williams, Selena Gomez y David Henrie en el rol de productores ejecutivos. Cabe recordar que Todd Greenwald es el creador de la serie original, Los hechiceros de Waverly Place.

Todos los episodios de la primera temporada se encuentran actualmente disponibles para ver en Disney+.