Cris Morena volvió a hablar de la pérdida de su nieta Mila: "A veces es doloroso, a veces es una sonrisa"

nieta cris morena Mila Yankelevich, de siete años, murió en un accidente náutico

A pesar del dolor, Cris Morena reconoció que la vida también le ha dado momentos de felicidad y plenitud. "Y aparte, tengo que decir la verdad, no puedo ocultar que me agarró en un momento de inmensa felicidad, inmensa felicidad, pero no felicidad berreta de tipo, ay, porque estoy contenta porque hice el Movistar, no, de un momento mío personal y de todo mi equipo, de mucha grandeza, de mucha integridad, de mucha alegría", aseguró, dejando entrever su capacidad de resiliencia y de encontrar luz en medio de la adversidad.