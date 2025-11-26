Cris Morena volvió a hablar de la pérdida de su nieta Mila: "A veces es doloroso, a veces es una sonrisa"
La productora se refirió a la muerte de su nieta y al impacto que tuvo en su familia, mientras remarcó la importancia de acompañar a su hijo Tomás y a Sofía.
Cris Morena reflexionó sobre el complicado recorrido que atraviesa su familia luego del trágico accidente que terminó con la vida de Mila, su nieta.
"No sabría mucho cómo explicarlo. Es un recorrido complicadísimo, porque me importa mucho mi hijo Tomás, Sofía y mi nieto Inti, ellos viven afuera, viven en Miami, y me importa mucho que el cuidado de ellos y que estén juntos, y que estén apoyándose, como yo tuve una experiencia muy similar, no, igual a la de mi hijo", expresó la reconocida productora y cantante.
En este sentido, habló también de cómo percibe la presencia de Mila, incluso en su ausencia. "En Mila está, yo hablo de la presencia y la ausencia, no está presente permanentemente con nosotros, a veces es doloroso, a veces es una sonrisa, a veces es lo que siempre hablé de Romina, que se me aparecía de una manera extraña".
Y añadió: "Pero yo veía que eso para mí, eso que aparecía era ella y me mandaba señales y todo, y lo mismo le está pasando un poco a Tomás y a Sofía, y ahí los tres con Mila, y bueno, están muy juntos, a mí me importa muchísimo el dolor de ellos", confesó.
El accidente, ocurrido en Miami, involucró un velero en el que Mila navegaba junto a otros niños cuando fue embestido por una barcaza, provocando que la embarcación se hundiera y varios menores cayeran al agua. Mila fue trasladada a un hospital, pero no logró sobrevivir. La tragedia conmovió a toda la familia, que desde entonces se ha mantenido muy unida y centrada en acompañar a los más afectados por la pérdida.
A pesar del dolor, Cris Morena reconoció que la vida también le ha dado momentos de felicidad y plenitud. "Y aparte, tengo que decir la verdad, no puedo ocultar que me agarró en un momento de inmensa felicidad, inmensa felicidad, pero no felicidad berreta de tipo, ay, porque estoy contenta porque hice el Movistar, no, de un momento mío personal y de todo mi equipo, de mucha grandeza, de mucha integridad, de mucha alegría", aseguró, dejando entrever su capacidad de resiliencia y de encontrar luz en medio de la adversidad.
