La China Suárez, filosa sobre Wanda Nara: "Es penoso vivir pendiente de hacerle daño al otro"

Sobre el vínculo previo al escándalo, la actriz se sinceró: “Yo diga lo que diga, hay muchos medios que buscan si les conviene una parte que habla siempre, hacer mierda a la que no habla nunca y, a lo mejor, a la villana que construyeron. Yo nunca hice un vivo con ella, no fui amiga de ella, y eso lo saben todos porque tengo pocos amigos”. Suárez marca la diferencia entre la realidad y la narrativa mediática, revelando cómo los medios construyen roles y enemistades a conveniencia.