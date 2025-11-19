El acosador de Cris Morena tenía mapas, collages y notas: "Descubrieron fotos de ella"
El hombre investigado por hostigamiento volvió a acercarse a la productora después de años, y en su casa encontraron elementos polémicos.
La vida personal de Cris Morena quedó nuevamente atravesada por un episodio de enorme tensión, después de que se conocieran los detalles del comportamiento del hombre que la acosa desde hace más de cuatro años. La productora, que todavía transita el dolor por la muerte de su nieta Mila, enfrenta además una situación judicial que la obliga a reforzar medidas de seguridad.
Según revelaron en distintos programas televisivos, el acusado, Leandro Lo Giudice, volvió a incumplir la restricción perimetral que tenía vigente, lo que reactivó la causa por hostigamiento. Fue Mauro Szeta quien primero explicó el estado actual del expediente. El periodista detalló: “Ordena restricción perimetral y colocan tobillera al hombre que acosa a Cris Morena desde hace 5 años. El imputado ya cumplió con una probation por acosos y hostigamiento”.
La gravedad del caso se profundiza porque, tras haber tenido una oportunidad legal previa, Lo Giudice volvió a acercarse a la productora, lo que motivó la intervención judicial. “Le colocaron una tobillera de control”, agregó Szeta, precisando que la Justicia debió tomar medidas más estrictas.
Pampa Mónaco, por su parte, amplió el panorama en Tarde o Temprano. Allí recordó que Cris Morena había accedido a una instancia conciliadora años atrás, con el fin de evitar que el caso escalara. Sin embargo, el acosador reincidió: “Este hecho comenzó en 2020… Ahora, cuatro años después, incumplió”, afirmó el periodista, dejando en claro que la situación actual es consecuencia directa de una conducta que nunca se corrigió.
Pero el dato más escalofriante surgió del allanamiento realizado en el domicilio de Lo Giudice. En Desayuno Americano revelaron que el operativo dejó al descubierto la magnitud de la obsesión: “Encontraron distintos tipos de anotaciones con el nombre de Morena y situaciones que Leandro imaginó en su mente entre él y ella. También descubrieron fotos de los ojos de ella, recortes de revistas, diarios e hizo un collage con sus ojos. Esto demuestra su obsesión con la mirada de Cris”.
La descripción permitió dimensionar el nivel de seguimiento y fantasía que el acosador había construido. El caso se tornó aún más inquietante cuando se informó que no solo acumulaba imágenes y recortes, sino también un mapa detallado de los movimientos de la productora. Según ampliaron: “Había mapas con los distintos lugares y recorridos que hacía la productora. La obsesión era tal, que la logística del acosador era registrar mapas a mano alzada. Se mueve acá, fue para allá, a tal hora llegó a su casa, y se juntó con esta persona, todo anotado en hojas”.
La preocupación del entorno de Cris Morena se basa en que no se trata de un episodio aislado, sino de un patrón sostenido en el tiempo, con violaciones sucesivas a las restricciones judiciales. Tras la nueva intervención, la causa quedó reactivada y bajo estudio para determinar pasos a seguir, mientras la productora intenta continuar con su vida en medio de una presión emocional constante.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario