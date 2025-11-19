El acosador de Cris Morena tenía mapas, collages y notas: "Descubrieron fotos de ella"

image

La descripción permitió dimensionar el nivel de seguimiento y fantasía que el acosador había construido. El caso se tornó aún más inquietante cuando se informó que no solo acumulaba imágenes y recortes, sino también un mapa detallado de los movimientos de la productora. Según ampliaron: “Había mapas con los distintos lugares y recorridos que hacía la productora. La obsesión era tal, que la logística del acosador era registrar mapas a mano alzada. Se mueve acá, fue para allá, a tal hora llegó a su casa, y se juntó con esta persona, todo anotado en hojas”.

La preocupación del entorno de Cris Morena se basa en que no se trata de un episodio aislado, sino de un patrón sostenido en el tiempo, con violaciones sucesivas a las restricciones judiciales. Tras la nueva intervención, la causa quedó reactivada y bajo estudio para determinar pasos a seguir, mientras la productora intenta continuar con su vida en medio de una presión emocional constante.