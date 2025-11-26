Mauro Icardi fue oficialmente declarado "deudor alimentario": qué pasa si vuelve al país
El futbolista y expareja de Wanda Nara quedó en el ojo de la tormenta ante la Justicia tras casi un año de no enviar la manutención por sus dos hijas.
En las últimas horas, trascendió que Mauro Icardi fue inscripto por la Justicia en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, debido al incumplimiento de la cuota alimentaria correspondiente a sus hijas Francesca e Isabella, a raíz de una denuncia de Wanda Nara.
La resolución responde a un planteo presentado por la defensa de la conductora, en aquel momento encabezada por Payarola, que fue apelada por Elba Marcovecchio y Lara Piro, las abogadas del jugador del Galatasaray de Turquía. Ahora, el juez respondió a la apelación y confirmó que Icardi es, oficialmente, deudor alimentario.
En este sentido, Guido Záffora contó en DDM (América) la deuda que mantiene el futbolista: "Debe 600 mil dólares. Ahora están viendo qué es lo que va a pasar con respecto a los embargos. La orden de Wanda a sus abogados es ir por todo", reveló el periodista.
"Después, un tema no menor, que esto sí lo puede perjudicar a Mauro Icardi, es el tema de los viajes a la Argentina. Wanda puede pedir que, cuando Icardi esté en el país, no salga", indicó el panelista y, luego, aclaró que Nara ya había hecho este pedido, pero aún el deportista no estaba inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Qué escenario enfrenta Mauro Icardi tras ser declarado "deudor alimentario"
Esta declaración judicial y la falta de pago de la deuda (que se informó en una suma significativa en dólares) conlleva varias medidas, entre las que se incluyen:
-
Embargo de bienes (se mencionó el embargo de su participación societaria en una empresa y la posibilidad de embargar una propiedad).
Prohibición de salir del país si regresa a Argentina, hasta que salde la deuda.
Esta situación forma parte de un conflicto judicial por la ejecución de alimentos que se ha estado desarrollando en los tribunales argentinos.
