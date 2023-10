Ex actriz de Cris Morena reveló que padece una enfermedad incurable

“Tengo una enfermedad que tardaron mucho en diagnosticarme porque es muy extraña. Se llama siringomielia y es un quiste dentro de la médula espinal”, comenzó explicando Lola y especificó: “No tiene cura ni tratamiento. Me hicieron una operación en la espalda para detener el avance de la enfermedad”.

Luego dió más detalles: “Si ese quiste sigue creciendo termina dañando la médula espinal y puedo quedar parapléjica, cuadripléjica… es heavy. Me produce muchos dolores y síntomas”, contó y aseguró que le costaba hablar de este tema en público: “Me da cosa andar contando esto por acá, siento que es algo muy íntimo y bajón pero, adelante como siempre”.

La actriz aseguró que permanece con mucho dolor y no puede hacer actividad física. “No puedo hacer Yoga ni pilates, nada. El tema es que tengo dolor 24x7 y no logran quitarme el dolor. No sólo me imposibilita hacer deporte sino que me imposibilita a diario. El no poder hacer actividad física sería lo de menos porque sentir dolor todo el tiempo, eso es lo peor”, detalló.

Aclaró que tampoco puede actuar: “Por eso hace tanto tiempo que no actúo. Pero bueno, vamos a seguir buscando, aunque sea, una solución para el dolor y tener la mejor vida que pueda. Yo sigo con esperanza de que me ayuden con el dolor y no pienso parar hasta acercarme a una solución”.