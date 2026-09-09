¿Crisis? El motivo por el que María Eugenia Ritó puso a la venta sus pertenencias

Ante las versiones que relacionaron las ventas con posibles dificultades económicas, la exvedette explicó cuál es el verdadero motivo: “Me estoy mudando y hay cosas que no las voy a usar, estoy con los obreros en mi casa y en proceso de cambios”.

Además, aseguró que continúa trabajando activamente y destacó el presente que atraviesa con su contenido para adultos. “Aparte estoy con OnlyFans, trabajando a full. Estoy en el top 5 de creadoras de contenido por lo que facturo. ¡Muy feliz!”, sostuvo.

María Eugenia Ritó prepara su regreso a la televisión

En paralelo con la mudanza y las obras en su nueva casa, Ritó también está enfocada en su bienestar y en los próximos pasos de su carrera. Según contó, mantiene una rutina de entrenamiento y controles mientras comienza a prepararse para volver a la pantalla.

“Entrenando en el gimnasio, cuidándome con estudios médicos y en breve coaching para volver con todo a la tele”, reveló sobre los proyectos que tiene por delante.

La artista también aseguró que atraviesa este período con entusiasmo y destacó cómo se siente frente a los cambios que está realizando en su vida. “Estoy muy feliz y levantándome todos los días bien temprano”, expresó.

De esta manera, Ritó dejó en claro que la venta de sus pertenencias responde a una cuestión práctica vinculada con la mudanza y la falta de espacio en su próximo hogar, mientras continúa con sus actividades laborales y prepara su regreso a la televisión.