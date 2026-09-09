¿Crisis? El motivo por el que María Eugenia Ritó puso a la venta sus pertenencias
La exvedette puso a la venta muebles, ropa y calzado y, ante las especulaciones sobre su situación económica, contó qué hay detrás de la decisión.
María Eugenia Ritó volvió a generar repercusión luego de que aparecieran en redes sociales diferentes publicaciones ofreciendo algunas de sus pertenencias. Desde muebles hasta prendas y calzado de marcas importadas forman parte de los objetos de los que decidió desprenderse en medio de una importante etapa de cambios personales.
La situación rápidamente despertó comentarios y abrió interrogantes sobre los motivos detrás de la decisión. Sin embargo, la propia artista se encargó de explicar qué está sucediendo y descartó que exista una urgencia económica.
Como Ritó no utiliza Facebook, Ever Zelaya, su asistente, quedó a cargo de publicar y gestionar las ventas. Principalmente, se trata de elementos que ya no tendrán lugar en la nueva propiedad de la exvedette.
Por qué María Eugenia Ritó decidió vender sus pertenencias
La decisión está relacionada con una mudanza que atraviesa actualmente la artista. Luego de concretar la venta de uno de los dos departamentos que tenía en Belgrano, comenzó a reorganizar sus pertenencias y optó por desprenderse de aquello que no puede llevar a su próximo hogar.
Entre los artículos ofrecidos aparecen muebles de importantes dimensiones, además de indumentaria y calzado. Las publicaciones no tardaron en circular y despertaron el interés tanto de seguidores de Ritó como de usuarios que se encontraron con los avisos.
Ante las versiones que relacionaron las ventas con posibles dificultades económicas, la exvedette explicó cuál es el verdadero motivo: “Me estoy mudando y hay cosas que no las voy a usar, estoy con los obreros en mi casa y en proceso de cambios”.
Además, aseguró que continúa trabajando activamente y destacó el presente que atraviesa con su contenido para adultos. “Aparte estoy con OnlyFans, trabajando a full. Estoy en el top 5 de creadoras de contenido por lo que facturo. ¡Muy feliz!”, sostuvo.
María Eugenia Ritó prepara su regreso a la televisión
En paralelo con la mudanza y las obras en su nueva casa, Ritó también está enfocada en su bienestar y en los próximos pasos de su carrera. Según contó, mantiene una rutina de entrenamiento y controles mientras comienza a prepararse para volver a la pantalla.
“Entrenando en el gimnasio, cuidándome con estudios médicos y en breve coaching para volver con todo a la tele”, reveló sobre los proyectos que tiene por delante.
La artista también aseguró que atraviesa este período con entusiasmo y destacó cómo se siente frente a los cambios que está realizando en su vida. “Estoy muy feliz y levantándome todos los días bien temprano”, expresó.
De esta manera, Ritó dejó en claro que la venta de sus pertenencias responde a una cuestión práctica vinculada con la mudanza y la falta de espacio en su próximo hogar, mientras continúa con sus actividades laborales y prepara su regreso a la televisión.
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