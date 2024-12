Crisis en Gran Hermano: un participante rompió en llanto tras las primeras 24 horas en la casa

Lo cierto es que, durante las últimas horas, no todo fue sonrisas para Brian, dado que se lo vio muy emocionado, mientras otro de los participantes lo abrazaba y lo consolaba. Si bien no trascendió el motivo de su angustia, es probable que haya tenido que ver con haber revelado una parte dura de su vida, dado que se lo escucha decir "es muy fuerte, amigo, igual".

llanto gran hermano.mp4

Cabe destacar que Brian tiene una historia de superación total, que seguramente se irá conociendo a medida que transcurran los días. Hoy, en tanto, los "hermanitos" tendrán su primera prueba de liderazgo, lo que determinará un ganador que contará con un importante beneficio, según contó el conductor del ciclo.

Quién es Brian Fabián Alberto, el vendedor ambulante que ingresó a GH

Brian Fabián Alberto, vendedor ambulante, es uno de los nuevos participantes de Gran Hermano 2025. Con su presentación llena de carisma, contó ser "muy jodón" y se consideró "una innovación". Tiene 27 años y es de la localidad bonaerense de San Miguel. Está casado, tiene dos hijos y desde los 12 años trabaja vendiendo en los trenes.

"No tengo vergüenza, no le falto el respeto a nadie", aseguró en su presentación, donde aclaró que no se deja intimidar y sostuvo que usa su sonrisa para caer bien.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/1863770419565629504?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1863770419565629504%7Ctwgr%5Eb738d40e061f337ed9f030586b2480c5d5bffe10%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fminutouno.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17332590011372396&partner=&hide_thread=false Brian es vendedor ambulante y se considera "lo nuevo de lo nuevo"



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/cucwo7Ubqm — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 3, 2024