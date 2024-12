Quién es Brian Fabián Alberto, el vendedor ambulante del tren que entra a Gran Hermano 2025

"No tengo vergüenza, no le falto el respeto a nadie", aseguró en su presentación, donde aclaró que no se deja intimidar y sostuvo que usa su sonrisa para caer bien.

Brian es vendedor ambulante y se considera "lo nuevo de lo nuevo"



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/cucwo7Ubqm — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 3, 2024

Cómo ver en vivo Gran Hermano 2025

El reality más famoso del país se puede ver por Telefe o por la app MiTefele. Además, se puede ser seguir por las plataformas Flow, Directv Go y Telecentro Play.