Crisis en "Los profesionales de siempre": renuncias, cambios y un ciclo en plena turbulencia

Como si fuera poco, también hubo movimientos en el horario, una decisión que suele tomarse cuando un canal intenta reacomodar la grilla en función del rendimiento y la competencia. En un contexto de fuerte pelea por el rating en las tardes y noches de la televisión argentina, la falta de continuidad interna puede volverse un factor determinante.

Por ahora, no hay comunicados oficiales ni de la conducción ni del canal que hablen de crisis o de cambios estructurales profundos, pero las versiones siguen circulando y el run run crece semana a semana. Mientras tanto, Los profesionales de siempre continúa al aire, intentando sostenerse en medio de una etapa marcada por salidas, rearmados y mucha incertidumbre.