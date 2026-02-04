Crisis en "Los profesionales de siempre": renuncias, cambios y un ciclo en plena turbulencia
El programa de Florencia de la V es el que más panelistas perdió en 2025. Hubo salidas sin despedida al aire, recambios en producción y hasta cambios de horario.
En medio de versiones que no dejan de crecer, “Los profesionales de siempre”, el ciclo conducido por Florencia de la V, atraviesa una etapa cargada de movimientos internos y señales de inestabilidad. Según contó Ángel de Brito en X, el programa se convirtió en el que más panelistas perdió desde su estreno en 2025, una seguidilla de bajas que encendió alarmas en el ambiente televisivo.
Con el correr de los meses fueron dejando su lugar Enzo Aguilar, Leo Arias, Estefi Berardi, Ale Castelo, Evelyn Von Brocke y Débora D’Amato, a quienes se sumó recientemente Josefina Pouso, cuya salida llamó la atención porque no tuvo despedida al aire. La cantidad de nombres que pasaron por la mesa y luego se fueron en tan poco tiempo alimentó versiones sobre diferencias internas y un clima laboral difícil, aunque nada de eso fue confirmado oficialmente.
A la rotación de panelistas se agregaron cambios en la producción y modificaciones en el equipo de cronistas, lo que impacta directamente en la dinámica diaria del ciclo. Estos ajustes detrás de cámara suelen repercutir en la identidad del programa, que desde su debut buscaba instalar una propuesta ágil sobre actualidad y espectáculo, pero que todavía no logra consolidar un equipo estable.
Como si fuera poco, también hubo movimientos en el horario, una decisión que suele tomarse cuando un canal intenta reacomodar la grilla en función del rendimiento y la competencia. En un contexto de fuerte pelea por el rating en las tardes y noches de la televisión argentina, la falta de continuidad interna puede volverse un factor determinante.
Por ahora, no hay comunicados oficiales ni de la conducción ni del canal que hablen de crisis o de cambios estructurales profundos, pero las versiones siguen circulando y el run run crece semana a semana. Mientras tanto, Los profesionales de siempre continúa al aire, intentando sostenerse en medio de una etapa marcada por salidas, rearmados y mucha incertidumbre.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario