Tomás Dente apuntó contra Florencia de la V: cuestionó su monólogo en la obra "Sex"

Para cerrar, remarcó lo que considera una doble vara dentro del medio y recordó una situación pasada que involucró a Florencia de la V. “No es gracioso, cosifica al tipo y después pone como ejemplo a una mujer hablando de su cuerpo. Ahora, me acuerdo que el día en el cual Luis Ventura la fotografió y se le vio un testículo, ella se puso como loca. Es gracioso, ¿no?".

Y cerró: "Ella se siente en la autoridad de poder hablar de la gente, poder hablar de Luciano Castro, de sus músculos, sus pelos, su virilidad, lo fálico, poder hablar de la otra chica que confesó haber tenido problemas, tratarla como una pluma, que no pesa nada, que prácticamente es famélica. Ahora, cuando a ella le publican un huevo, se pone como loca. Se pone como loca. Y vuelvo con la doble vara y la doble moral que tenemos en este medio. Basta”, concluyó.