Tomás Dente apuntó contra Florencia de la V: cuestionó su monólogo en la obra "Sex"
El periodista lanzó un duro descargo en el que criticó el contenido del espectáculo y acusó a la conductora de cosificar y recurrir a discursos que considera antiguos.
Tomás Dente volvió a encender la polémica con un fuerte descargo en televisión, esta vez dirigido contra Florencia de la V. El periodista cuestionó de manera directa el monólogo que la actriz y conductora realiza en la obra teatral “Sex”, dirigida por José María Muscari, y expresó su descontento tanto con el contenido del espectáculo como con el enfoque elegido por la protagonista sobre el escenario.
Según trascendió, Dente manifestó que el monólogo no le resultó gracioso ni actual, y que incluso le pareció problemático por la forma en que se abordan determinados temas. En ese contexto, apuntó especialmente al uso de ejemplos vinculados al cuerpo de figuras públicas.
“Florencia de la V, con los años que tiene arriba de un escenario, que se ponga a comparar de esa manera, utilizando el ejemplo de Tini Stoessel, primero hablando del cuerpo de una persona, y segundo, sabiendo todos de que la pibita esta, Tini, la pasó mal, tuvo el problema de anorexia y bulimia, que la utilice como ejemplo, porque la anorexia, el flagelo de la anorexia, es un mal endémico, sobre todo de la sociedad argentina”, expresó el periodista.
Lejos de quedarse solo en ese punto, amplió su crítica y cuestionó el estilo general del monólogo. “Otra persona que me cae pésimo, Florencia de la V, pero digo, más allá de eso, ya me da como antiguo, estar haciendo esos monólogos, cosificando todo el tiempo, hablando del cuerpo de las mujeres y cosificando a los tipos. No me parece gracioso que una persona como ella, sube al escenario diciendo, ‘ah, porque el machote de Luciano Castro, todo musculoso, peludo, barbudo’, cosificándolo, llevándolo a ese lugar de cosa”, afirmó.
El periodista también se refirió al concepto general de la obra de Muscari, a la que calificó de reiterativa y carente de originalidad. “Es un compendio de lugares comunes, de frases trilladas. Yo, la vez que lo vi, no me gustó, me pareció un compendio de lugares comunes y una cosa muy también, muy lasiva, innecesario todo, pero, bueno, entiendo que hay gente que lo consume. Ahora, puntualmente, yendo a este monólogo, me parece que ella se quedó en los monólogos del 2000”, sostuvo.
Para cerrar, remarcó lo que considera una doble vara dentro del medio y recordó una situación pasada que involucró a Florencia de la V. “No es gracioso, cosifica al tipo y después pone como ejemplo a una mujer hablando de su cuerpo. Ahora, me acuerdo que el día en el cual Luis Ventura la fotografió y se le vio un testículo, ella se puso como loca. Es gracioso, ¿no?".
Y cerró: "Ella se siente en la autoridad de poder hablar de la gente, poder hablar de Luciano Castro, de sus músculos, sus pelos, su virilidad, lo fálico, poder hablar de la otra chica que confesó haber tenido problemas, tratarla como una pluma, que no pesa nada, que prácticamente es famélica. Ahora, cuando a ella le publican un huevo, se pone como loca. Se pone como loca. Y vuelvo con la doble vara y la doble moral que tenemos en este medio. Basta”, concluyó.
