Separados en Navidad: una nueva crisis de El Polaco y Barby Silenzi

Sobre los motivos de la rencilla, el conductor manifestó: "ellos se pelean y amigan cada dos días, pregunté el motivo y lo que me dijeron es que él siempre elige el trabajo y no la familia. Ella le pediría al Polaco que no trabaje tanto y él no para, está mucho tiempo afuera de su casa y eso no le habría gustado a Barby y se desató una crisis en ese sentido, lo que me decían de otro lado es que ella no toma conciencia que El Polaco tiene hijos que mantener y por eso trabaja tanto”.

“Se habían comentado hace unos días los rumores de romance de Polaco y la China Suárez por el videoclip que hicieron, esto pasa después del enojo que tuvieron Barby y Polaco por la boda de Silvina Escudero, casamiento que Ezequiel decidió no acompañar a su mujer”, resaltó.

Todo esto derivó a que la ¿pareja? decidiera no pasar Navidad juntos. "Hay celos de ella a él permanentes”, deslizó el periodista.

Nueva pelea entre El Polaco y Barby Silenzi: qué pasó

el Polaco Barby Silenzi