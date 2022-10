El topless de Julieta de Gran Hermano que salió en vivo por Telefe Noticias

https://twitter.com/Ramardoh1/status/1586189451784753152 No puede ser jsjsjsjaj pic.twitter.com/naUONeLks9 — ramardo (@Ramardoh1) October 29, 2022

topless julieta gh.jpg

Rápidamente el momento se viralizó y llovieron los memes.

https://twitter.com/Ramardoh1/status/1586190350770917376 El viejo que estaba viendo el noticiero y le mostraron a Julieta en pelotas: pic.twitter.com/cz5njKz4K7 — ramardo (@Ramardoh1) October 29, 2022

Quién es Julieta de Gran Hermano, la coqueta profesora de danzas

Julieta Poggio es una joven modelo de 20 años. También es actriz y profesora de danzas y aunque estudió ballet y Jazz, aseguró que "lo unico que quieren bailar las nenas es Reguetón".

"Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario. No hay un fin de semana donde no salga pero solamente tomo champagne", expresó en una de sus intervenciones. Y además, agregó: "Me gusta estar siempre bien arreglada y soy muy coqueta".

Embed Ella es JULIETA y se convierte en una jugadora de #GranHermano



Mirá el reality en https://t.co/Ppl6jikuoa pic.twitter.com/CZ082fwkPK — Gran Hermano (@GranHermanoAr) October 18, 2022