Crítica de "Carrie": la delgada línea entre la víctima sometida y el monstruo que clama venganza
Este miércoles estrena en Prime Video, "Carrie", la nueva adaptación de la historia de Stephen King y es tan emocionante como perturbadora.
Sinopsis oficial de "Carrie": Basada en la novela debut de Stephen King, esta serie de Mike Flanagan sigue a Carrie White, una adolescente marcada por la crueldad de las redes sociales y el despertar de inquietantes poderes telequinéticos.
Al igual que esa mano ensangrentada que irrumpe violentamente de la tierra en el clímax inolvidable de Brian De Palma, "Carrie", la obra cumbre de Stephen King vuelve a reclamar su lugar en la cultura pop. Esta vez es Prime Video, de la mano del maestro del terror contemporáneo Mike Flanagan, la plataforma encargada de desenterrar y resignificar la célebre novela de 1974.
Lejos de ser un mero ejercicio de nostalgia, Flanagan se aproxima al mito con un respeto reverencial pero sin miedo a la renovación, impulsado por una certeza inquietante: la desgarradora vigencia de la tragedia de Carrie White en nuestros días. “Pensaba que ya se había adaptado de manera maravillosa, pero había algo que no me dejaba en paz: el asombroso nivel de relevancia que gran parte de la historia conserva en el mundo moderno”, confesó el showrunner sobre la necesidad de reencontrarse con este clásico.
En su esencia, esta nueva versión se plantea como un coming of age oscuro y despiadado que reordena la narrativa original para trasladarla al ritmo convulsivo de los tiempos actuales. El tormento escolar ya no se limita a los pasillos o a los vestuarios del gimnasio; ahora se expande de manera implacable a través de las redes sociales y las pantallas, transformando el ciberacoso en una tortura sin pausa ni refugio.
El propio director lo sintetiza con precisión: “Hoy los jóvenes lidian en la escuela con un nivel de ansiedad que yo no habría podido imaginar a su edad. El horror de ser adolescente en la actualidad es muy distinto al de 1976, por lo que esta era una oportunidad maravillosa para explorar eso”.
Más allá de su acertada actualización conceptual, la propuesta destaca por una factura técnica e interpretativa deslumbrante. La ambientación logra equilibrar la claustrofobia cotidiana con una estética elegante, mientras que la banda sonora funciona como un pulso invisible que va minando los nervios del espectador, anticipando la tragedia que todos sabemos que llegará pero que aun así nos congela la sangre. A su vez, la serie tiene algo aún más sensacional: hace un juego fascinante entre el pasado y el presente hablando de un momento que, durante varios años, se creyó el final de la historia, pero ahora es el puntapié para mostrar a adolescentes derrotados.
Sin embargo, el verdadero corazón de la serie late en la interpretación de Summer H. Howell. En el papel de Carrie, Howell entrega una actuación desbordante y repleta de matices, capaz de transitar en segundos entre la fragilidad más desgarradora y una amenaza latente e impredecible. Su trabajo es tan magistral y magnético que resulta imposible adivinar cuál será su próximo movimiento, logrando que un personaje harto conocido por la historia del cine se sienta, por primera vez en décadas, completamente nuevo y peligrosamente vivo.
"Carrie" estrena en Prime Video este próximo 7 de octubre y es la expansión de un universo que aporta una profundidad y complejidad a través del mundo moderno a personajes que, quizás, antes, no fueron tan explorados. Todo, mientras la historia va en camino hacia una única y demoledora noche.
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