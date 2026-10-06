Crítica de "Carrie": la delgada línea entre la víctima sometida y el monstruo que clama venganza

Más allá de su acertada actualización conceptual, la propuesta destaca por una factura técnica e interpretativa deslumbrante. La ambientación logra equilibrar la claustrofobia cotidiana con una estética elegante, mientras que la banda sonora funciona como un pulso invisible que va minando los nervios del espectador, anticipando la tragedia que todos sabemos que llegará pero que aun así nos congela la sangre. A su vez, la serie tiene algo aún más sensacional: hace un juego fascinante entre el pasado y el presente hablando de un momento que, durante varios años, se creyó el final de la historia, pero ahora es el puntapié para mostrar a adolescentes derrotados.

Sin embargo, el verdadero corazón de la serie late en la interpretación de Summer H. Howell. En el papel de Carrie, Howell entrega una actuación desbordante y repleta de matices, capaz de transitar en segundos entre la fragilidad más desgarradora y una amenaza latente e impredecible. Su trabajo es tan magistral y magnético que resulta imposible adivinar cuál será su próximo movimiento, logrando que un personaje harto conocido por la historia del cine se sienta, por primera vez en décadas, completamente nuevo y peligrosamente vivo.

"Carrie" estrena en Prime Video este próximo 7 de octubre y es la expansión de un universo que aporta una profundidad y complejidad a través del mundo moderno a personajes que, quizás, antes, no fueron tan explorados. Todo, mientras la historia va en camino hacia una única y demoledora noche.