"Cromañón" llegó a Prime Video: la serie que necesitábamos para entender una herida que aún sigue abierta

La realidad es que, si bien conozco la historia de "Cromañón", poder ver en primera mano cómo fue esta tragedia, me dejó con un sentimiento amargo que no esperaba sentir. Entendí que, detrás de una tragedia, había vidas, había historias y no eran solamente números o titulares de noticias. Prime Video, con su serie, me ayudó a ver cómo, en medio de la pérdida trágica de 194 personas, deshumanizamos como sociedad a unos jóvenes que solamente querían escuchar música y divertirse.