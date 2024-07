Una participante de "Survivor" contó la terrible historia tras sobrevivir a la tragedia de Cromañón

Fue entonces que revivió lo sucedido: "Estábamos adelante de todo, empieza el recital y en el primer tema es que sucede todo. Fue increíble, fue justo en el primer tema y el último, no hubo tiempo para nada", comenzó relatando.

En torno a sus sensaciones sobre lo ocurrido, manifestó: "Fue un infierno en vida lo que viví, fue muy fuerte. Cuando se desató esto traté de salir como pude. La gente se me venía encima y la última parte yo no podía ni siquiera respirar y tenía mucha gente agarrándome los pies, las piernas y a lo último por suerte pude salir. Fue lo más fuerte que me tocó vivir en mi vida", sostuvo la sobreviviente de 42 años.

giselle survivor telefe.jpg

Finalmente, agregó: "Ya no había lugar ni para respirar porque estaba explotado. No entraba ni un alfiler. Cruzamos por donde estaba el fuego, que me cayó y me quemaba, y la última parte fue la peor, porque ya había gente en el piso, había una puerta falsa que tenía cemento, y empecé a caminar y de repente se abrió el camino", indicó, generando conmoción en la audiencia y entre sus compañeros.

Cómo repercutió la tragedia de Cromañón en la vida de Giselle

En relación a la fatídica noche del 30 de diciembre de 2004, la participante de Survivor confesó: "Después te pasa algo terrible, sentís como que la muerte te va a perseguir, como que era tu momento y no te llegó, y sentís como una culpa de estar viva. ‘¿Por qué murió esta o la otra chica y todos los que tenía al lado?’. Yo sigo viva y es como que le esquivé a la muerte. Pero yo sentía que mi destino era ese. Se te cruzan un montón de imágenes en la cabeza, de tu familia, amigos, de todo".

"Me siento fuerte porque pude sobrevivir a eso y yo soy una persona de por sí fuerte. Viajar tan lejos, no saber a dónde voy, dejar a mi nena, no sé si me quedo sin trabajo, yo creo que más que esto no me puedo arriesgar", concluyó.