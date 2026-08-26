Desopilantes Memes y reacciones tras el conflicto familiar que enfrenta Tini Stoessel

Tini Stoessel y su padre.

Uno de los puntos que más repercusión generó fue la versión de que la cantante no tendría participación accionaria ni control sobre algunas de las sociedades que administrarían los derechos económicos derivados de su carrera y su imagen. También comenzó a circular una cifra cercana a los 70 millones de dólares, aunque se trata de información difundida en distintos medios y que no fue confirmada públicamente por Tini ni por su familia.