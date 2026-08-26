Desopilantes Memes y reacciones tras el conflicto familiar que enfrenta Tini Stoessel
Los usuarios estallaron con diferentes bromas y comentarios sobre la situación que está viviendo la cantante.
El conflicto familiar que atraviesa Tini Stoessel dejó de ser solamente un tema de programas de espectáculos y rápidamente se convirtió en uno de los grandes temas de conversación en redes sociales. Durante las últimas horas, los usuarios reaccionaron con sorpresa, ironía y memes a las versiones sobre la auditoría que la cantante habría solicitado para conocer cómo fueron administrados los ingresos generados durante su carrera.
Según trascendió, hace aproximadamente tres meses Tini habría decidido apartar a su padre, Alejandro Stoessel, de la representación y gestión comercial de su carrera después de más de 15 años de trabajo conjunto. A partir de esa decisión, habría impulsado una auditoría para revisar el manejo de su patrimonio y las sociedades vinculadas con sus actividades profesionales.
Uno de los puntos que más repercusión generó fue la versión de que la cantante no tendría participación accionaria ni control sobre algunas de las sociedades que administrarían los derechos económicos derivados de su carrera y su imagen. También comenzó a circular una cifra cercana a los 70 millones de dólares, aunque se trata de información difundida en distintos medios y que no fue confirmada públicamente por Tini ni por su familia.
La situación también abrió un frente familiar. Alejandro Stoessel fue durante años una figura central en la carrera de su hija y estuvo involucrado en la administración de sus actividades profesionales. Ahora, el vínculo entre ambos habría quedado atravesado por las diferencias surgidas a partir de la revisión patrimonial y empresarial. Hasta el momento, ninguno de los integrantes de la familia habría realizado una explicación pública detallada sobre el conflicto.
Con la información sobre la auditoría instalada en redes, X se llenó de memes y comentarios. Los usuarios hicieron referencia a la particular situación de una artista que comenzó su carrera desde muy chica y que, después de más de una década de éxitos internacionales, habría decidido revisar personalmente la estructura detrás de sus ingresos. Las reacciones combinaron sorpresa por los detalles económicos con comentarios sobre el hecho de que el conflicto involucre a su propio padre.
Memes y reacciones por el conflicto familiar que atraviesa Tini Stoessel
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