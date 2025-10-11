Quién será el ganador de La Voz Argentina, según las encuestas

Si bien no hay un boca de urna oficial, hasta el momento, en las redes sociales se vieron algunas encuestas que pueden llegar a servir a develar la situación.

Según las votaciones que se fueron viendo, especialmente en X (ex Twitter), la definición sería entre Nicolás y Alan. Sin embargo, la gran mayoría da como ganador al integrante del Team Luck Ra con un 55%.

Según una publicación realizada por el usuario de X @JulianFunky, en la que participaron 237 personas, el ganador sería Nicolás con el 55,7% de los votos, seguidos de Alan. Por su parte, el usuario @Sebittase hizo otra en la que participaron 385 personas, quienes dieron por ganador también a Nicolás con el 49,4% de los votos.

image

A pesar de esto, hay que tener en cuenta que solo sirven los mensajes que manden los seguidores del programa, por lo que la situación puede ser otra, pero hay que esperar a conocer la decisión final el próximo lunes.

Un dato a tener en cuenta: si el mano a mano es que se ve en redes sociales, sin importar el ganador, sería la primera vez que los coaches se coronen campeón, ya que en ediciones anteriores se dividió entre Team Soledad y Team Ricardo Montaner.