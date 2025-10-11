Quién será el ganador de La Voz Argentina, según las encuestas
El reality de canto está llegando a su fin y en las próximas horas se sabrá quién es el gran campeón.
Después de una larga competencia y de ir conquistando etapas, La Voz Argentina tiene a sus cuatro finalistas. En esta oportunidad, Alan Lez (Team Lali), Nicolás Behringer (Team Luck Ra), Milagros Gerez Amud (Team Soledad) y Eugenia Rodríguez (Team Miranda!) quedaron en manos del público y serán ellos los que decidan quién será el gran campeón.
La definición se realizará en dos partes. El domingo 12, los finalistas harán su presentación, mientras que el lunes 13 se conocerá al ganador de esta temporada.
Desde el jueves, la votación ya está abierta y la gente comenzó a votar a su favorito para intentar que logre su objetivo dentro de la competencia. En esta oportunidad, se espera que todo esté muy ajustado, ya que todos consiguieron un fandom muy fuerte.
Quién será el ganador de La Voz Argentina: las enencuestas
El lunes se sabrá quién será el gran campeón de esta temporada de La Voz Argentina y el público ya comienza a especular y a debatir quién merece consagrarse.
Si bien no hay un boca de urna oficial, hasta el momento, en las redes sociales se vieron algunas encuestas que pueden llegar a servir a develar la situación.
Según las votaciones que se fueron viendo, especialmente en X (ex Twitter), la definición sería entre Nicolás y Alan. Sin embargo, la gran mayoría da como ganador al integrante del Team Luck Ra con un 55%.
Según una publicación realizada por el usuario de X @JulianFunky, en la que participaron 237 personas, el ganador sería Nicolás con el 55,7% de los votos, seguidos de Alan. Por su parte, el usuario @Sebittase hizo otra en la que participaron 385 personas, quienes dieron por ganador también a Nicolás con el 49,4% de los votos.
A pesar de esto, hay que tener en cuenta que solo sirven los mensajes que manden los seguidores del programa, por lo que la situación puede ser otra, pero hay que esperar a conocer la decisión final el próximo lunes.
Un dato a tener en cuenta: si el mano a mano es que se ve en redes sociales, sin importar el ganador, sería la primera vez que los coaches se coronen campeón, ya que en ediciones anteriores se dividió entre Team Soledad y Team Ricardo Montaner.
