Cuándo estrena el documental de Fernando Báez Sosa y quiénes participan

El caso conmocionó a Argentina no solo por la juventud de la víctima y sus victimarios, sino por la difusión de los videos del ataque, que sirvieron como prueba irrefutable de la saña y el accionar coordinado de los agresores. El juicio posterior se convirtió en un evento mediático de alta tensión, seguido de cerca por la opinión pública, que clamaba por justicia para Fernando y su familia. Esta tragedia, más allá de los tribunales, se transformó en un llamado de atención sobre el valor de la vida y el peligro de la violencia grupal. Se trata de una historia compleja, con ángulos que tocan a la familia de Fernando, a sus amigos, a los condenados y a una sociedad entera que se vio interpelada por la tragedia.