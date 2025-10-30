Cuándo estrena el documental de Fernando Báez Sosa y quiénes participan
Netflix confirmó que "50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa" ya tiene fecha de estreno y hasta primer tráiler. Los detalles.
El asesinato de Fernando Báez Sosa el 18 de enero de 2020 se inscribió en la historia criminal argentina como un caso de una brutalidad y resonancia social sin precedentes. Lo que comenzó como un viaje de vacaciones de verano en la costa atlántica terminó en una tragedia incomprensible: el joven de 18 años fue atacado a golpes a la salida de una discoteca por un grupo de rugbiers de su misma edad. El crimen no solo truncó la vida de Fernando, sino que expuso una profunda fractura social sobre la violencia juvenil y el clasismo. El ataque duró apenas 50 segundos, pero su impacto emocional y legal se extendió durante años, culminando con la condena de los agresores y dejando preguntas incómodas sobre el nivel de violencia presente en la sociedad más joven del país.
El caso conmocionó a Argentina no solo por la juventud de la víctima y sus victimarios, sino por la difusión de los videos del ataque, que sirvieron como prueba irrefutable de la saña y el accionar coordinado de los agresores. El juicio posterior se convirtió en un evento mediático de alta tensión, seguido de cerca por la opinión pública, que clamaba por justicia para Fernando y su familia. Esta tragedia, más allá de los tribunales, se transformó en un llamado de atención sobre el valor de la vida y el peligro de la violencia grupal. Se trata de una historia compleja, con ángulos que tocan a la familia de Fernando, a sus amigos, a los condenados y a una sociedad entera que se vio interpelada por la tragedia.
Ahora, la plataforma Netflix confirma que abordará este caso que sacudió al país con el estreno de una nueva serie documental. Bajo el título "50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa", la producción busca ofrecer una perspectiva íntima y reveladora sobre el suceso. El director, Martín Rocca, quien también estuvo al frente del aclamado documental Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía, señala que el objetivo es "abrir preguntas incómodas respecto de la violencia presente en nuestra sociedad" y rendir "un homenaje a Fernando".
El documental se suma al creciente catálogo de true crime argentino de Netflix, prometiendo ir más allá de los titulares al incluir testimonios de la familia y amigos de Fernando como nunca antes lo hicieron, así como las visiones de algunos de los condenados y sus familias, y figuras clave del ámbito judicial y periodístico que siguieron de cerca este doloroso proceso.
"50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa": todos los detalles
Fecha de estreno:
-
13 de noviembre de 2025 en Netflix.
Sinopsis oficial:
-
Durante la madrugada del 18 de enero de 2020, lo que debía ser un viaje de vacaciones entre amigos terminó en tragedia. A la salida de una discoteca, Fernando Báez Sosa, un joven de 18 años, fue asesinado a golpes por un grupo de chicos de su misma edad. El ataque, registrado en video y viralizado en pocas horas, conmocionó a la Argentina y convirtió el caso en un foco de polémica que al día de hoy sigue interpelando a toda la sociedad.
Duración: 3 episodios de 45/50 minutos.
Tráiler oficial:
Quiénes participan:
-
Dirección: Martín Rocca (mismo director de Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía).
Producción: Alejandra Sarmiento.
Testimonios: Familia y amigos de Fernando Báez Sosa; algunos de los condenados y sus familias; periodistas que siguieron el caso y figuras del ámbito judicial y policial.
Equipo: La producción es del mismo equipo responsable del documental Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario