La nueva serie de HBO Max ideal para los fanáticos de "Gossip Girl"

Esta producción busca ofrecer a las nuevas generaciones una historia con la que identificarse y disfrutar, mientras que a los fans incondicionales de Gossip Girl les brinda un nuevo universo de secretos, ambición y estilo.

gossip girl

Este nuevo estreno es "I Love L.A", una comedia original que promete llevar la ambición y el drama relacional de la Costa Este a los soleados y competitivos círculos de Los Ángeles. La serie, que se perfila como un nuevo éxito para la plataforma, estrenará en HBO Max el próximo 2 de noviembre, invitando a los espectadores a sumergirse en las complejas vidas de un grupo de jóvenes que navegan el amor y la carrera en la Ciudad de las Estrellas.

KEY ART I LOVE LA 2

"I Love L.A": todo lo que tenes que saber de la nueva serie de HBO Max

La serie de comedia original de HBO "I Love L.A", creada y protagonizada por Rachel Sennott, se estrena el domingo 2 de noviembre a las 23:30 p.m. en HBO Max.