"Game of Thrones" tendrá su película: Warner Bros confirma el regreso de la épica serie

La llegada de los dragones al cine es una idea que rondó las oficinas de la productora durante más de una década. Ya en el año 2013, los responsables de la serie original, David Benioff y D.B. Weiss, habían sugerido finalizar el programa con una trilogía de películas inspirada en el modelo de El señor de los anillos. En aquel momento, la propuesta fue desestimada por los ejecutivos de la cadena para no afectar el sistema de suscripciones televisivas.