"Game of Thrones" tendrá su película: Warner Bros confirma el regreso de la épica serie
Luego del final de "El caballero de los Siete Reinos", así como de "La casa del Dragón", Warner retoma la historia original. Los detalles.
El fenómeno cultural iniciado por Game of Thrones se prepara para dar su salto más ambicioso hasta la fecha. Tras años de dominio absoluto en la pantalla chica, Warner Bros. ha puesto en marcha el desarrollo de un largometraje que trasladará la épica de Poniente a las salas de cine. Esta nueva apuesta cinematográfica no solo busca expandir el canon creado por George R.R. Martin, sino que lo hará bajo la pluma de un guionista de renombre: Beau Willimon, la mente detrás de éxitos como House of Cards y Andor.
La trama del filme se sumergirá en uno de los periodos más fascinantes y fundacionales de la mitología de Martin: la Conquista de Aegon. El relato se centrará en la figura de Aegon I Targaryen y su épica campaña para unificar los Siete Reinos bajo un solo estandarte.
Una escala comparable a las grandes sagas épicas
La envergadura de este proyecto no tiene precedentes para la franquicia. Según reveló un perfil reciente de The Hollywood Reporter sobre el autor de la saga, tanto HBO como el brazo cinematográfico de Warner se encuentran explorando versiones simultáneas de esta historia. No obstante, el enfoque para la gran pantalla está siendo diseñado como una superproducción de altísimo presupuesto, cuya ambición visual y narrativa se compara con hitos contemporáneos del cine de ciencia ficción y fantasía, como es el caso de Duna.
A pesar de que el anuncio ha generado gran entusiasmo, el desarrollo ocurre en un contexto de transformación corporativa. Actualmente, existen negociaciones y rumores sobre una posible adquisición de Warner Bros. por parte de Paramount Skydance. En este marco, el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, realizó declaraciones que fueron recibidas como un guiño de continuidad para la marca, asegurando que su serie predilecta de la cadena es precisamente Game of Thrones.
La llegada de los dragones al cine es una idea que rondó las oficinas de la productora durante más de una década. Ya en el año 2013, los responsables de la serie original, David Benioff y D.B. Weiss, habían sugerido finalizar el programa con una trilogía de películas inspirada en el modelo de El señor de los anillos. En aquel momento, la propuesta fue desestimada por los ejecutivos de la cadena para no afectar el sistema de suscripciones televisivas.
Sin embargo, el panorama actual es muy diferente. Mientras este filme avanza, el ecosistema televisivo de la saga sigue sumamente activo:
La casa del dragón: se prepara para estrenar su tercera temporada este año.
Los caballeros de los siete reinos: ya tiene asegurada una segunda entrega.
Proyectos animados: se trabaja en una producción centrada en el personaje de Sea Snake.
De materializarse, la historia de Aegon el Conquistador marcaría un hito histórico, convirtiéndose en el primer capítulo oficial de la franquicia en ser concebido exclusivamente para la experiencia cinematográfica, consolidando aún más el legado de una de las propiedades intelectuales más poderosas de la última década.
