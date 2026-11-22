El casamiento estuvo precedido por una cena de ensayo realizada el viernes 20 de noviembre. El encuentro reunió a alrededor de 20 personas y permitió compartir una celebración previa al enlace. Entre los detalles que trascendieron se conoció parte del menú, que llevaba las iniciales “M + M” de los novios e incluía filet mignon, ravioles de langosta de Maine y diferentes postres.

Una relación que nació de una cita a ciegas

La historia entre Miley Cyrus y Maxx Morando comenzó en 2021, cuando amigos en común organizaron un encuentro para que se conocieran. Tiempo después, la cantante contó que la propuesta había sido una sorpresa para ella, aunque el músico ya sabía que se trataba de una cita a ciegas.

La primera aparición pública que alimentó las versiones sobre el romance ocurrió en diciembre de ese año, cuando fueron vistos juntos detrás de escena durante el especial de Año Nuevo que Miley realizó para NBC.

Con el paso del tiempo, la relación se afianzó y llegó el compromiso. A fines de 2025, la artista despertó rumores cuando apareció con un anillo de diamantes durante la presentación de la película Avatar: Fuego y Ceniza en Los Ángeles.

Posteriormente, Morando contó que había elegido Kioto, Japón, como escenario para pedirle matrimonio durante un viaje que realizaron juntos.

Maxx tiene 28 años y es baterista de la banda de rock Liily, mientras que Miley tiene 33 y continúa desarrollando su carrera musical. Para la cantante, este es su segundo matrimonio: anteriormente estuvo casada con el actor Liam Hemsworth entre 2018 y 2020.

Después de cinco años de relación, la pareja decidió formalizar su historia con una ceremonia reservada, rodeada de sus seres queridos y lejos de una celebración multitudinaria.