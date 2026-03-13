¿Cuándo toca en el Lollapalooza Argentina 2026 el actor de Stranger Things?

El músico ganó gran popularidad en plataformas digitales gracias a canciones como End of Beginning, un tema que se volvió viral en redes sociales y consolidó su carrera musical más allá de la actuación.

De esta manera, el actor de Stranger Things se suma a la programación del Lollapalooza Argentina, uno de los eventos musicales más convocantes del país, que durante tres días reúne a miles de fanáticos en el predio de San Isidro.