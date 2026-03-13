¿Cuándo toca en el Lollapalooza Argentina 2026 el actor de Stranger Things?
Joe Keery, conocido por su papel en la popular serie de Netflix, también tiene una faceta musical y forma parte del lineup del festival con su proyecto solista.
La nueva edición del Lollapalooza Argentina reúne a artistas de distintos géneros y también incluye una curiosidad que llamó la atención de muchos fans de las series: uno de los actores de Stranger Things se presentará en el festival con su proyecto musical.
Se trata de Joe Keery, quien en la exitosa ficción de Netflix interpreta al popular personaje Steve Harrington. Además de su carrera como actor, Keery desarrolla desde hace algunos años su faceta como músico bajo el nombre artístico Djo.
Cuándo toca Djo en el Lollapalooza Argentina
El show de Djo está programado para el viernes 13 de marzo a las 18:00 en el Flow Stage, durante la primera jornada del Lollapalooza Argentina que se realiza en el Hipódromo de San Isidro.
Su presentación forma parte de la grilla de la tarde y se ubica antes de algunos de los shows principales de la noche, en una jornada que también contará con figuras internacionales y artistas locales.
El proyecto musical del actor de Stranger Things
Además de su trabajo en la televisión, Joe Keery viene desarrollando desde hace varios años su proyecto musical como Djo, con un estilo que mezcla pop alternativo, synth pop y elementos psicodélicos.
El músico ganó gran popularidad en plataformas digitales gracias a canciones como End of Beginning, un tema que se volvió viral en redes sociales y consolidó su carrera musical más allá de la actuación.
De esta manera, el actor de Stranger Things se suma a la programación del Lollapalooza Argentina, uno de los eventos musicales más convocantes del país, que durante tres días reúne a miles de fanáticos en el predio de San Isidro.
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