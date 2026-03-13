Lollapalooza Argentina 2026: grilla hora por hora del viernes 13 de marzo
Con varias figuras internacionales y una larga lista de artistas locales, el festival arranca su edición 2026 con una jornada cargada de música en el Hipódromo de San Isidro. Mirá el detalle completo escenario por escenario.
El primer día del Lollapalooza Argentina pone en marcha tres jornadas de música en el Hipódromo de San Isidro con una programación intensa que se extiende desde la tarde hasta pasada la medianoche. La grilla del viernes incluye artistas internacionales, figuras del pop y del indie, propuestas electrónicas y también una presencia fuerte de músicos locales.
Entre los nombres más convocantes de la jornada aparecen la neozelandesa Lorde, el rapero estadounidense Tyler, The Creator y la DJ surcoreana Peggy Gou, que serán los encargados de cerrar la noche en los principales escenarios del festival.
A lo largo del día también se presentarán artistas emergentes y propuestas alternativas que completan una programación con shows simultáneos en varios escenarios del predio.
Viernes en el Lollapalooza: la grilla completa
Samsung Stage
13:45 – Mora Fisz
15:15 – Guitarricadelafuente
17:00 – Royel Otis
19:00 – Katseye
21:00 – Lorde
23:30 – Peggy Gou
Flow Stage
14:15 – Tiger Mood
16:00 – Judeline
18:00 – The Dare
20:00 – Djo
22:15 – Tyler, The Creator
Alternative Stage
14:30 – Spaghetti Western
16:00 – Militantes del Clímax
18:00 – Balu Brigada
20:00 – Danny Ocean
22:15 – Turf
Perry’s Stage
13:45 – Jero Jones
14:45 – Victoria Whynot
16:00 – Little Boogie
17:00 – Zell
18:15 – Easykid
19:30 – Gordo
20:45 – RØZ
22:15 – Yousuke Yukimatsu
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