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Lollapalooza Argentina 2026: grilla hora por hora del viernes 13 de marzo

Espectáculos

Con varias figuras internacionales y una larga lista de artistas locales, el festival arranca su edición 2026 con una jornada cargada de música en el Hipódromo de San Isidro. Mirá el detalle completo escenario por escenario.

Lollapalooza Argentina 2026: grilla hora por hora del viernes 13 de marzo

El primer día del Lollapalooza Argentina pone en marcha tres jornadas de música en el Hipódromo de San Isidro con una programación intensa que se extiende desde la tarde hasta pasada la medianoche. La grilla del viernes incluye artistas internacionales, figuras del pop y del indie, propuestas electrónicas y también una presencia fuerte de músicos locales.

Entre los nombres más convocantes de la jornada aparecen la neozelandesa Lorde, el rapero estadounidense Tyler, The Creator y la DJ surcoreana Peggy Gou, que serán los encargados de cerrar la noche en los principales escenarios del festival.

A lo largo del día también se presentarán artistas emergentes y propuestas alternativas que completan una programación con shows simultáneos en varios escenarios del predio.

grilla lollapalooza viernes

Viernes en el Lollapalooza: la grilla completa

Samsung Stage

13:45 – Mora Fisz

15:15 – Guitarricadelafuente

17:00 – Royel Otis

19:00 – Katseye

21:00 – Lorde

23:30 – Peggy Gou

Flow Stage

14:15 – Tiger Mood

16:00 – Judeline

18:00 – The Dare

20:00 – Djo

22:15 – Tyler, The Creator

Alternative Stage

14:30 – Spaghetti Western

16:00 – Militantes del Clímax

18:00 – Balu Brigada

20:00 – Danny Ocean

22:15 – Turf

Perry’s Stage

13:45 – Jero Jones

14:45 – Victoria Whynot

16:00 – Little Boogie

17:00 – Zell

18:15 – Easykid

19:30 – Gordo

20:45 – RØZ

22:15 – Yousuke Yukimatsu

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