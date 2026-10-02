La respuesta esquiva de Roberto García Moritán cuando Moria recordó la infidelidad a Pampita: "Ni me acuerdo"

En esa misma línea, intentó poner distancia entre aquello que sucedió dentro de la pareja y la versión que posteriormente circuló públicamente: “La vida humana es muy compleja como para simplificarlo con un hecho específico. Una cosa es lo de adentro y otra cosa lo público”. Sus palabras volvieron a instalar la idea de que, desde su perspectiva, el desenlace del matrimonio no puede explicarse únicamente a partir de una acusación o de una circunstancia determinada.

Pero Moria no dejó que la cuestión quedara flotando y decidió insistir sobre el punto que había generado la conversación. La conductora fue mucho más directa y le planteó al empresario: “Vos tuviste un hecho de infidelidad para con ella y eso es lo que ella no te perdonó”.

García Moritán respondió entonces con una frase que volvió a mantener abierta la incógnita sobre qué ocurrió exactamente puertas adentro del matrimonio: “Qué sé yo, esa es la conclusión de la historia que puso como título el medio”. De esta manera, lejos de apropiarse de esa interpretación o rechazarla de manera terminante, el empresario cuestionó la forma en que aquella historia terminó instalada en la agenda mediática.

La insistencia continuó cuando María Fernanda Callejón decidió intervenir y buscó obtener una definición concreta sobre la supuesta infidelidad. Sin embargo, Moritán volvió a mostrarse esquivo y eligió una respuesta que sorprendió por su tono: “No tengo ni idea, ni me acuerdo. Fue hace mucho tiempo”.

La declaración llegó después de que el tema volviera a ser llevado al centro de la conversación, aunque el empresario dejó en claro que no parecía dispuesto a reconstruir públicamente los detalles de aquella etapa de su vida.