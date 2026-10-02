La respuesta esquiva de Roberto García Moritán cuando Moria recordó la infidelidad a Pampita: "Ni me acuerdo"
El empresario volvió a referirse al final de su matrimonio con Pampita y enfrentó una pregunta directa sobre uno de los rumores que acompañaron la separación.
Roberto García Moritán volvió a quedar involucrado en uno de los capítulos más resonantes de su vida sentimental luego de que Moria Casán decidiera llevarlo directamente hacia el terreno de su separación de Carolina Pampita Ardohain.
Durante una charla en La Mañana con Moria (El Trece), la conductora recuperó uno de los aspectos más controvertidos de aquella ruptura y puso sobre la mesa las versiones que durante meses señalaron una presunta infidelidad como uno de los motivos del distanciamiento. El empresario, sin embargo, evitó responder en términos tajantes y eligió presentar el final de la relación como el resultado de un proceso mucho más amplio, en lugar de asociarlo exclusivamente con un episodio puntual.
La respuesta esquiva de Moritán cuando Moria recordó la infidelidad a Pampita: "Ni me acuerdo"
La conversación tomó un giro todavía más filoso cuando Moria introdujo en la charla la historia sentimental previa de Pampita y su relación con Benjamín Vicuña. “Ella dice que nunca perdonaría una infidelidad, pero sin embargo a Vicuña le dejó pasar muchas”, planteó la conductora, antes de avanzar con una pregunta que apuntaba directamente a Moritán: “¿Y después de Vicuña qué pasó, Moritán? ¿No te pudo perdonar una infidelidad?”.
Frente a esa interpelación, el empresario no eligió el camino de la confirmación ni el de una desmentida categórica, sino que buscó explicar que las separaciones suelen tener una trama previa que no necesariamente queda reflejada en el episodio que finalmente adquiere mayor repercusión pública.
“Yo siento que tiene que haber algo más. Cuando la cosa se termina resolviendo por una cuestión en particular, hay una historia detrás que va llevando a un montón de cosas”, sostuvo García Moritán.
En esa misma línea, intentó poner distancia entre aquello que sucedió dentro de la pareja y la versión que posteriormente circuló públicamente: “La vida humana es muy compleja como para simplificarlo con un hecho específico. Una cosa es lo de adentro y otra cosa lo público”. Sus palabras volvieron a instalar la idea de que, desde su perspectiva, el desenlace del matrimonio no puede explicarse únicamente a partir de una acusación o de una circunstancia determinada.
Pero Moria no dejó que la cuestión quedara flotando y decidió insistir sobre el punto que había generado la conversación. La conductora fue mucho más directa y le planteó al empresario: “Vos tuviste un hecho de infidelidad para con ella y eso es lo que ella no te perdonó”.
García Moritán respondió entonces con una frase que volvió a mantener abierta la incógnita sobre qué ocurrió exactamente puertas adentro del matrimonio: “Qué sé yo, esa es la conclusión de la historia que puso como título el medio”. De esta manera, lejos de apropiarse de esa interpretación o rechazarla de manera terminante, el empresario cuestionó la forma en que aquella historia terminó instalada en la agenda mediática.
La insistencia continuó cuando María Fernanda Callejón decidió intervenir y buscó obtener una definición concreta sobre la supuesta infidelidad. Sin embargo, Moritán volvió a mostrarse esquivo y eligió una respuesta que sorprendió por su tono: “No tengo ni idea, ni me acuerdo. Fue hace mucho tiempo”.
La declaración llegó después de que el tema volviera a ser llevado al centro de la conversación, aunque el empresario dejó en claro que no parecía dispuesto a reconstruir públicamente los detalles de aquella etapa de su vida.
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