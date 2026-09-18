Cuándo y dónde será Párense de Manos 4
La expectativa de los fanáticos se concentra en el Cara a Cara, donde se conocerían los 20 peleadores y, posiblemente, los datos definitivos de la velada.
El universo del streaming y los deportes de exhibición vive sus horas de mayor ansiedad. A pesar del hermetismo que la producción mantuvo durante semanas, la cuenta regresiva para la cuarta edición de Párense de Manos, el evento de boxeo amateur organizado por Luquitas Rodríguez, ingresó en su recta definitiva.
Hasta el momento de la realización del Cara a Cara, las redes sociales oficiales del evento han esquivado las confirmaciones tradicionales, limitándose a anticipar la cita bajo la enigmática frase: "En algún estadio · Algún día de 2026".
Este inusual nivel de misterio potenció las especulaciones de los seguidores, quienes aguardan expectantes que la gran incógnita sobre el escenario elegido y la fecha exacta del evento principal quede finalmente despejada en las próximas horas.
Cómo y dónde ver el Cara a Cara de Párense de Manos 4
Todas las miradas apuntan a la transmisión especial preparada para este viernes a partir de las 18:00 horas, un formato de alta tensión que funcionará como la antesala perfecta sobre el cuadrilátero.
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El cara a cara: Los 20 boxeadores seleccionados se verán las caras por primera vez frente a frente con sus futuros contrincantes, en una jornada donde se destapará el misterio de los cruces oficiales.
Dónde seguirlo en vivo: La transmisión completa se podrá disfrutar en directo a través del canal de Kick de Luquita Rodríguez, convirtiéndose en la cita obligada para descubrir si la organización revelará, además de las peleas, el estadio y el día en que latirá el corazón del evento más masivo del streaming.
El evento funcionará como la instancia previa y formal donde se destapará el misterio en torno a los 20 boxeadores que formarán parte del staff oficial de esta nueva entrega, aplicando la clásica dinámica de tensión de las grandes ligas de combate. Se espera, además, que se termine de anunciar la fecha y hora del evento principal.
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