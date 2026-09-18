Cuándo y dónde será Párense de Manos 4

El cara a cara: Los 20 boxeadores seleccionados se verán las caras por primera vez frente a frente con sus futuros contrincantes, en una jornada donde se destapará el misterio de los cruces oficiales.

Dónde seguirlo en vivo: La transmisión completa se podrá disfrutar en directo a través del canal de Kick de Luquita Rodríguez, convirtiéndose en la cita obligada para descubrir si la organización revelará, además de las peleas, el estadio y el día en que latirá el corazón del evento más masivo del streaming.

El evento funcionará como la instancia previa y formal donde se destapará el misterio en torno a los 20 boxeadores que formarán parte del staff oficial de esta nueva entrega, aplicando la clásica dinámica de tensión de las grandes ligas de combate. Se espera, además, que se termine de anunciar la fecha y hora del evento principal.