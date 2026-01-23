"¿Cuánto cobrás?": un audio comprometería a Luciano Castro con una influencer
Se filtró un supuesto mensaje de voz atribuido al actor, en el que el novio de Griselda Siciliani habría intentado negociar un encuentro con una creadora de contenido para adultos y pidió mantener el intercambio en reserva.
Un nuevo escándalo sacude al mundo del espectáculo y vuelve a tener como protagonista a Luciano Castro, luego de que en las últimas horas comenzara a circular un supuesto mensaje de voz que el actor le habría enviado a una joven influencer dedicada a la creación de contenido para adultos.
El material, que rápidamente se viralizó en redes sociales y fue replicado en distintos programas de televisión, generó revuelo no solo por el tono del intercambio sino también porque el artista se encuentra actualmente en pareja con Griselda Siciliani, una relación que hasta ahora se mostraba sólida y lejos de los conflictos mediáticos.
Según trascendió, no sería la primera vez que Castro queda envuelto en una filtración de conversaciones privadas, aunque en esta oportunidad el episodio tomó mayor dimensión por el contenido explícito del diálogo y por la exposición pública que alcanzó.
En el audio que se difundió se escucha una voz atribuida al actor lanzando un elogio directo a la creadora de contenido: “Tu contenido está bueno. Me gusta lo que hacés, eh”, frase que habría sido el inicio de un contacto que luego escaló a un terreno mucho más delicado.
Acto seguido, y sin demasiados rodeos, el interlocutor va directo al punto con una consulta que encendió la polémica: “Quería saber cuánto cobras”. Esa frase, que fue reproducida al aire en el programa Puro Show, se convirtió en el eje de la discusión mediática y disparó todo tipo de especulaciones sobre la veracidad del mensaje y la identidad real de quien lo envió. Desde el ciclo televisivo también expusieron la continuación del supuesto intercambio, donde se escucha un intento de negociación por parte de Castro: “Ahora no estoy para pagar eso... Si me hacés un descuentito, vemos”.
Lejos de quedar ahí, el presunto regateo habría seguido con otra insistencia similar: “Si podés hacerme un precio amigo... Porque yo no soy de comprar”, una frase que generó sorpresa y comentarios irónicos tanto en redes sociales como entre los panelistas del programa. El tono del audio, siempre según lo difundido, se vuelve aún más sugestivo cuando el actor promete un encuentro: “Me gustaste y vamos a pasarla bien”.
El cierre del mensaje también sumó un condimento polémico, ya que el supuesto Luciano Castro habría pedido absoluta reserva: “Tiene que ser entre nosotros”, una frase que contrasta de lleno con la exposición que terminó teniendo el audio. Cabe recordar que el actor es padre de dos hijos fruto de su relación con Sabrina Rojas y que, desde su separación, su vida sentimental ha estado bajo permanente observación mediática. Mientras tanto, desde el entorno del protagonista aún no hubo una confirmación oficial sobre la autenticidad del material, aunque en Puro Show dejaron planteadas dudas sobre si el audio es real o si se trata de una maniobra para generar impacto.
