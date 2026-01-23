"¿Cuánto cobrás?": un audio comprometería a Luciano Castro con una influencer

Acto seguido, y sin demasiados rodeos, el interlocutor va directo al punto con una consulta que encendió la polémica: “Quería saber cuánto cobras”. Esa frase, que fue reproducida al aire en el programa Puro Show, se convirtió en el eje de la discusión mediática y disparó todo tipo de especulaciones sobre la veracidad del mensaje y la identidad real de quien lo envió. Desde el ciclo televisivo también expusieron la continuación del supuesto intercambio, donde se escucha un intento de negociación por parte de Castro: “Ahora no estoy para pagar eso... Si me hacés un descuentito, vemos”.

Lejos de quedar ahí, el presunto regateo habría seguido con otra insistencia similar: “Si podés hacerme un precio amigo... Porque yo no soy de comprar”, una frase que generó sorpresa y comentarios irónicos tanto en redes sociales como entre los panelistas del programa. El tono del audio, siempre según lo difundido, se vuelve aún más sugestivo cuando el actor promete un encuentro: “Me gustaste y vamos a pasarla bien”.

El cierre del mensaje también sumó un condimento polémico, ya que el supuesto Luciano Castro habría pedido absoluta reserva: “Tiene que ser entre nosotros”, una frase que contrasta de lleno con la exposición que terminó teniendo el audio. Cabe recordar que el actor es padre de dos hijos fruto de su relación con Sabrina Rojas y que, desde su separación, su vida sentimental ha estado bajo permanente observación mediática. Mientras tanto, desde el entorno del protagonista aún no hubo una confirmación oficial sobre la autenticidad del material, aunque en Puro Show dejaron planteadas dudas sobre si el audio es real o si se trata de una maniobra para generar impacto.