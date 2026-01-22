Revelaron los motivos por los que echaron a la examante danesa de Luciana Castro

"Ahí ya no está Sarah. Estuvo en su momento, conoció a Luciano Castro y quizás está trabajando como bailarina o actriz, pero en películas o series u obras de teatro importanes de Madrid, seguro que no", disparó.

El periodista también habló con "la pareja de un importante promotor teatral", que le contó "cosas" del actor argentino, como que "ya le conoce de hace mucho tiempo, sabe cómo es y hasta a ella le ha intentado 'tirar la caña", lo que no ayuda a la imagen de tipo correcto.

"Todo lo que sean escándalos, que sale en la tele contando que con un cliente has tenido amoríos o supuestos amoríos... eso no es adecuado en el barrio Salamanca, lo que quieren es discreción", apuntó.

Antolín compartió su teoría de que "este altercado con Luciano Castro no le ha venido bien" a la bailarina, "que le ha podido costar el puesto de trabajo estar hablando para los medios de Argentina y decir que ha estado en relaciones con un cliente".

"Cuando estás en una empresa en el barrio Salamanca tiene que saber qué tipo de cliente van a ir ahí, tienes que tener un trato amable pero discreto, no puedes estar aireando todo", expresó, antes de reconocer que "el bar se ha visto perjudicado porque ha sido mencionado en todos lados y eso genera que haya gente que no elija más ese lugar porque quizás te exponen el día de mañana".