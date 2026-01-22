Revelaron los motivos por los que echaron a la examante danesa de Luciana Castro
La danesa Sarah Borrell fue despedida de Brunch & Cake, el espacio gastronómico de Madrid donde estaba trabajando cuando conoció a Luciano Castro.
Es difícil saber qué se trae entre manos Luciano Castro, pero sus andanzas por la capital de España ya le costaron un escándalo mediático, y el puesto de trabajo a una camarera de un café del exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid.
"Lo que le está pasando es bueno para él porque está con un frente laboral acá que le puede interesar, en el teatro. Que no dependa de un productor argentino, todo lo que se hable de él es bueno", señaló el miércoles pasado el periodista Roberto Antolín en comunicación con Juan Etchegoyen.
Pero mientras Castro ganó audiencia, la danesa Sarah Borrell fue despedida de Brunch & Cake, el espacio gastronómico de Madrid donde estaba trabajando cuando lo conoció. Así lo comprobó el periodista español, que no encontró "ni rastro" de ella cuando visitó el sitio.
Luciano Castro debió haber ido a la mañana o sobre el mediodía, porque el bar cierra a las 16 como si la hora de la siesta fuese eterna y se mezclara con el horario vespertino.
Para cuando el periodista y su pareja fueron a Brunch & Cake, la danesa (la bailarina, no la viennoiserie) ya no formaba parte del personal.
"Ahí ya no está Sarah. Estuvo en su momento, conoció a Luciano Castro y quizás está trabajando como bailarina o actriz, pero en películas o series u obras de teatro importanes de Madrid, seguro que no", disparó.
El periodista también habló con "la pareja de un importante promotor teatral", que le contó "cosas" del actor argentino, como que "ya le conoce de hace mucho tiempo, sabe cómo es y hasta a ella le ha intentado 'tirar la caña", lo que no ayuda a la imagen de tipo correcto.
"Todo lo que sean escándalos, que sale en la tele contando que con un cliente has tenido amoríos o supuestos amoríos... eso no es adecuado en el barrio Salamanca, lo que quieren es discreción", apuntó.
Antolín compartió su teoría de que "este altercado con Luciano Castro no le ha venido bien" a la bailarina, "que le ha podido costar el puesto de trabajo estar hablando para los medios de Argentina y decir que ha estado en relaciones con un cliente".
"Cuando estás en una empresa en el barrio Salamanca tiene que saber qué tipo de cliente van a ir ahí, tienes que tener un trato amable pero discreto, no puedes estar aireando todo", expresó, antes de reconocer que "el bar se ha visto perjudicado porque ha sido mencionado en todos lados y eso genera que haya gente que no elija más ese lugar porque quizás te exponen el día de mañana".
