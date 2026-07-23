Cuánto cuesta en dólares el curso que vende Wanda Nara "para no depender de nadie"

La empresaria también contó que el contenido fue elaborado a partir de su propia experiencia profesional, incluyendo tanto los aciertos como los momentos difíciles que atravesó. "Van a poder lograr lo que quieran de sus vidas, para que no tengan que depender de nadie, puedan cumplir sus sueños y amen su vida. Cuando terminen el curso, puedo asegurarles que se van a sentir una persona diferente", prometió.