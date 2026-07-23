Cuánto cuesta en dólares el curso que vende Wanda Nara "para no depender de nadie"
Tras el lanzamiento de la "Academia Wanda", salió a la luz el costo en moneda extranjera que tiene la propuesta para mujeres que quieren emprender.
Este miércoles por la noche, Wanda Nara lanzó un nuevo proyecto que expresa la variedad de su faceta empresarial: "Academia Wanda", una plataforma de capacitación diseñada para mujeres que buscan impulsar sus negocios, emprender y lograr autonomía financiera.
De acuerdo con lo informado en Intrusos (América TV), la propuesta ya está en marcha y tiene un costo fijado en 100.000 pesos para el público local, mientras que la tarifa internacional asciende a los 67 dólares por única vez.
Qué es Academia Wanda, el nuevo lanzamiento de Wanda Nara
Según explicó, la academia apunta a brindar herramientas para que más mujeres puedan iniciar sus propios proyectos y alcanzar independencia económica. "Es un curso donde tienen todo lo que necesitan, sobre todo las mujeres. Herramientas para creer en ustedes mismas y crear lo que ustedes quieran, para hacer crecer o animarse a tener sus empresas. Para tener nombre y apellido propio", sostuvo.
La empresaria también contó que el contenido fue elaborado a partir de su propia experiencia profesional, incluyendo tanto los aciertos como los momentos difíciles que atravesó. "Van a poder lograr lo que quieran de sus vidas, para que no tengan que depender de nadie, puedan cumplir sus sueños y amen su vida. Cuando terminen el curso, puedo asegurarles que se van a sentir una persona diferente", prometió.
Además, reveló que probó personalmente la capacitación antes de lanzarla. "Lo hice varias veces y es espectacular. Me he quedado noches leyendo y sin dormir. Les puedo asegurar que se lo van a devorar, les va a encantar", afirmó, dando a entender que se trata de un material de lectura.
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