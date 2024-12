Cuarteto de Nos cierra un año increíble junto con su Tour "Lámina Once"

También se pudo observar en su gira por España, que el 80% del público es español y el restante latino, situación no muy habitual para las bandas de rock latinas, donde llegar al público español no es tan usual. En todo el reciente tour de España y Portugal, el cual estuvo Sold Out con mucha antelación, se pudo constatar este gran crossover, que si bien en giras anteriores ya gozaba de tener un 40% de público español, ahora escaló a ser casi la totalidad de público.