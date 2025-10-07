Expectativa en Telefe: qué pasa este martes con La Voz Argentina

De momento, el team Lali quedó con Alan Lez y Jaime Muñoz; mientras que el team Luck Ra lo tiene a Nicolás Behringer y Nathalie Aponte.

Los cuartos de final de este martes tiene las presentaciones del Team Soledad (Agustín Carletti & Mauricio Tarantola, Luis González, Milagros Gerez Amud y Violeta Lemo) y del Team Miranda! (Emiliano Villagra, Eugenia Rodríguez, Joaquín Martínez Urrutia y Pablo Cuello).

Cómo y a qué hora ver La Voz Argentina

Los cuartos de final de La Voz Argentina se podrá ver este martes, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.