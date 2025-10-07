Expectativa en Telefe: qué pasa este martes con La Voz Argentina
El reality del momento se encuentra en plena definición, mientras los televidentes ya no saben con exactitud cuándo hay programa y cuándo no.
El reality de canto La Voz Argentina regresó a la pantalla de Telefe este lunes con una intensa noche de "Cuartos de Final" que definió a los primeros semifinalistas, correspondientes a los equipos de Lali Espósito y Luck Ra; y sigue este martes con las presentaciones de los teams Miranda! y Soledad Pastorutti.
Con un nuevo sistema de votación entre los coaches, los mencionados teams redujeron sus filas, dejando a cuatro participantes (dos de cada uno) en la carrera por el título. Este martes, en el horario habitual de las 21.45 horas, es el turno de los "Cuartos de final" de los otros dos equipos.
En esta fase, la dinámica se intensifica: los coaches deben evaluar a todos los concursantes por igual, sin importar a qué equipo pertenezcan.
Una vez que todos los integrantes de un equipo hacen su participación, los dos menos votados de cada equipo tienen que abandonar la competencia, mientras que los dos restantes logran su lugar en la semifinal, quedando a un paso de su máximo sueño.
De momento, el team Lali quedó con Alan Lez y Jaime Muñoz; mientras que el team Luck Ra lo tiene a Nicolás Behringer y Nathalie Aponte.
Los cuartos de final de este martes tiene las presentaciones del Team Soledad (Agustín Carletti & Mauricio Tarantola, Luis González, Milagros Gerez Amud y Violeta Lemo) y del Team Miranda! (Emiliano Villagra, Eugenia Rodríguez, Joaquín Martínez Urrutia y Pablo Cuello).
Cómo y a qué hora ver La Voz Argentina
Los cuartos de final de La Voz Argentina se podrá ver este martes, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario