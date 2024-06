Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini discutieron en vivo Cuestión de Peso

Esto es porque, por primera vez, ambos profesionales discutieron al aire. El hecho se dio en el momento en el que los dos evaluaban el pedido de una "dieta especial" por parte de uno de los participantes de "Cuestión de Peso".

CORMILLOT ESPOSA

Ante esto, Cormillot aseguró: “En la práctica lo hacen, a veces se les da, a veces no, pero en general no es algo que aparece de un momento para otro, es algo que se viene trabajando en la cabeza y en un momento dado hay una gota que colma el vaso. Posiblemente, hay algo que no hizo bien antes para llegar a un momento de desesperación”.

Debido a estas palabras, Estefanía sumó: “Cuando no aparecen, te hace ruido. Puede que vayan super bien o no. Es posible pedir una dieta o algo alternativo dentro del plan de alimentación, como ayuda, pero no es un salvataje de un día para otro. Está bueno que esté blanqueado, decir ‘estoy teniendo un fin de semana largo que me está costando bastante’. Entonces vamos hablándolo y viendo”.

Tal es así que, con la diferencia de pensamientos, Mario Massaccesi, el conductor, le devolvió la palabra a Alberto preguntándole qué pensaba. No obstante, Cormillot fue muy histriónico en el asunto y cerró para no contradecir a su mujer: “No, está bien, no voy a discutir con la patrona. Te iba a decir que cuando lleguemos hablamos”.