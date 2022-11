El dramático momento de un ex "Cuestión de Peso": "Me puse un revolver en la boca"

En ese sentido, agregó: “Hoy todo sale un dineral y la situación te empieza a presionar de tal forma que no dormís. Cuando te das cuenta te metiste algo en la boca y al rato otra vez”, contó Lo Surdo sobre su obesidad.

El ex participante de “Cuestión de Peso”, que trabaja en un comercio, contó que fue aumentando de peso y su temor es volver a pesar lo que pesaba antes del tratamiento: “La operación no te soluciona nada si tenés tantos problemas en la cabeza, las cosas no están bien y tengo ganas de tirar la toalla”.

Cristian Lo Surdo

“Tuve recaídas muy fuertes”, contó y aseguró que intentó quitarse la vida: “Le escribí una carta a mi hija, no aguantaba más, ¿Para qué me cuidé tanto si puedo hacer más que antes?”, contó.

Entonces relató uno de los episodios de depresión que sufrió en los últimos días: “El sábado tuve una recaída que no podía más, llegué a mi casa a las 21, me tiré a dormir y al otro día arranqué de nuevo. Esa depresión que tengo en otro momento hubiera sido peor. Tener a mi hija me ayuda y sin ella la historia hubiera sido otra, hoy no estaría acá, yo estaría muerto”, sostuvo en diálogo con Juan Etchegoyen.

"Lo estoy haciendo por ella, y para tratar de salir de esta situación, la situación del país no te la va a sacar nadie, si alguien pudiera ayudarme con un gimnasio, con que me vengan a comprar a la carnicería que queda en Temperley me harían un favor”, concluyó el ex participante de “Cuestión de Peso”.