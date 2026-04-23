Preocupación por Susana Giménez: analizan una posible operación tras un tratamiento sin éxito

Además, explicó en qué consistía el procedimiento que se realizó en el exterior: “Es un producto suizo-alemán de alta tecnología. Ya lo venía probando, además de sesiones de ozono. Susana viajó a Madrid por ese tratamiento que se lo vendieron como ‘el sumun’”.

Y agregó: “Hizo el tratamiento y volvió acá con alguna molestia, porque si no, no hubiese llamado de nuevo al doctor (Alejandro) Druetto para continuar con el antiguo tratamiento, que era una especie de gel. No le funcionó el tratamiento de España, entonces vuelve acá con su médico”.

En paralelo, su estado de salud también abre interrogantes sobre su posible participación en la cobertura del próximo Mundial de fútbol.

“Susana no participaría de las grabaciones del Mundial en los Estados Unidos. Ella es recontra futbolera, ama a la familia Messi, pero después de la Copa América y todo lo que tuvo que caminar en Estados Unidos, dijo, yo que ya no estaba para caminar 800 metros”, contó Bremer.

A partir de esto, comenzaron a surgir versiones sobre si la decisión podría estar vinculada estrictamente a su salud o si se trata de una forma de justificar su ausencia. Mientras tanto, Telefe ya evaluaría alternativas, entre ellas Ian Lucas, para acompañar a Marley en el proyecto.