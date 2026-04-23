Netflix: la serie sueca que habla sobre las complejidades del amor moderno

De qué trata "Diario de una chica experta en desastres de amor"

La serie Diario de una chica experta en desastres de amor sigue a Amanda, una mujer de 31 años que intenta encontrar el amor en un contexto donde las relaciones son cada vez más inestables. A lo largo de los episodios, la protagonista y su grupo de amigas atraviesan situaciones típicas de la actualidad: citas incómodas, vínculos que no prosperan y expectativas que rara vez se cumplen.