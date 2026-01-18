A 6 años del crimen de Fernando Báez Sosa, los padres encabezaron una misa

image

La tragedia de Fernando Báez Sosa se remonta a la madrugada del 18 de enero de 2020, cuando fue atacado a la salida de un boliche por un grupo compuesto por Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi. Los detalles del caso siguen generando indignación, especialmente la frialdad con la que actuaron los agresores tras la golpiza, retirándose a descansar e incluso acudiendo a locales de comida rápida mientras la víctima yacía sin vida.

Los escalofriantes detalles del ataque

La causa judicial dejó al descubierto la crudeza del asesinato. Uno de los puntos más oscuros del expediente es el mensaje enviado por Lucas Pertossi al grupo de WhatsApp que compartía con los demás atacantes a las 4:55 de aquella madrugada: “Estoy cerca de donde está el pibe y están todos ahí a los gritos. Está la Policía, llamaron a la ambulancia. Caducó”. A pesar de sus intentos por simular normalidad, todos fueron aprehendidos al día siguiente, dando inicio a un proceso legal histórico.

Los informes médicos y peritajes científicos fueron determinantes para entender la violencia del ataque. Se confirmó que Fernando murió de “forma traumática por un paro cardíaco traumático por shock neurogénico producido por múltiples traumatismos de cráneo que generaron hemorragia masiva intercraneana intraparenquimatosa sin fractura ósea”. Las pericias demostraron además que el joven quedó inconsciente tras un primer golpe, lo que le impidió cualquier tipo de defensa ante la lluvia de impactos que le provocaron la muerte apenas segundos después. A seis años de aquel horror, su familia sigue alzando la voz para que su nombre no se borre de la memoria colectiva.