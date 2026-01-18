A 6 años del crimen de Fernando Báez Sosa, los padres encabezaron una misa
Graciela Sosa y Silvino Báez recordaron a su hijo a seis años del crimen en Villa Gesell que terminó con su vida. "Era un chico con sueños", dijeron en la parroquia.
Este 18 de enero marca un nuevo y doloroso aniversario del asesinato que conmocionó a la sociedad argentina. Al cumplirse seis años de aquel fatídico verano en Villa Gesell, los padres de la víctima, Graciela Sosa y Silvino Báez, encabezaron un homenaje religioso en la parroquia Santísimo Redentor, ubicada en el barrio porteño de Recoleta.
El encuentro no solo sirvió para pedir por el descanso eterno del joven, sino también para reafirmar el pedido de justicia y memoria que la familia sostiene desde el primer día.
La ceremonia se desarrolló en un clima de profunda sensibilidad y contó con una presencia masiva de asistentes. Entre los bancos de la parroquia se mezclaron los amigos íntimos de Fernando, vecinos del barrio y una gran cantidad de ciudadanos que se acercaron de forma espontánea.
Un detalle que conmovió a los presentes fue la participación de jóvenes que hoy tienen la misma edad que tendría Fernando, quienes portaban carteles con su rostro en señal de solidaridad y respeto.
Al concluir la misa, los participantes se trasladaron a las escalinatas del templo para realizar un acto simbólico. En medio de un silencio respetuoso, se encendieron velas y se depositaron flores blancas en honor al joven estudiante. Graciela Sosa, cuya fortaleza ha sido emblema de esta lucha, tomó la palabra para cerrar la jornada con un mensaje breve pero cargado de dolor: "Fernando era un chico con sueños y nos lo arrebataron. Solo pedimos que no lo olviden".
La tragedia de Fernando Báez Sosa se remonta a la madrugada del 18 de enero de 2020, cuando fue atacado a la salida de un boliche por un grupo compuesto por Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi. Los detalles del caso siguen generando indignación, especialmente la frialdad con la que actuaron los agresores tras la golpiza, retirándose a descansar e incluso acudiendo a locales de comida rápida mientras la víctima yacía sin vida.
Los escalofriantes detalles del ataque
La causa judicial dejó al descubierto la crudeza del asesinato. Uno de los puntos más oscuros del expediente es el mensaje enviado por Lucas Pertossi al grupo de WhatsApp que compartía con los demás atacantes a las 4:55 de aquella madrugada: “Estoy cerca de donde está el pibe y están todos ahí a los gritos. Está la Policía, llamaron a la ambulancia. Caducó”. A pesar de sus intentos por simular normalidad, todos fueron aprehendidos al día siguiente, dando inicio a un proceso legal histórico.
Los informes médicos y peritajes científicos fueron determinantes para entender la violencia del ataque. Se confirmó que Fernando murió de “forma traumática por un paro cardíaco traumático por shock neurogénico producido por múltiples traumatismos de cráneo que generaron hemorragia masiva intercraneana intraparenquimatosa sin fractura ósea”. Las pericias demostraron además que el joven quedó inconsciente tras un primer golpe, lo que le impidió cualquier tipo de defensa ante la lluvia de impactos que le provocaron la muerte apenas segundos después. A seis años de aquel horror, su familia sigue alzando la voz para que su nombre no se borre de la memoria colectiva.
