A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, su mamá le dedicó un conmovedor mensaje

Crimen de Fernando Baéz Sosa: la vida de los rugbiers en el penal tras el documental

Luego de que trascendiera que Máximo Thomsen había sido aislado de manera "preventiva" en la Unidad Penitenciaria de Melchor Romero, ahora se supo cuál habría sido la motivación de la pelea entre un recluso y el rugbier condenado a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa.

El reciente lanzamiento del documental "50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa" trajo controversia tanto fuera como dentro de la cárcel. Allí, aparece el joven oriundo de Zárate contando su versión de los hechos y cómo vive este tiempo tras las rejas, lo que no habría sido bien visto por sus compañeros de pabellón.

Si bien la intención del chico de 25 años tenía que ver con dar su propia perspectiva de lo sucedido, las consecuencias han sido alarmantes.

¿Qué ocurrió el pasado 12 de octubre?

De acuerdo a fuentes cercanas al penal, Thomsen fue protagonista de un incidente violento que resultó en su inmediato traslado y aislamiento. El altercado, ocurrido el 12 de octubre, implicó un enfrentamiento físico con otro recluso, según reportes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

La rápida intervención del SPB aplicó el protocolo de aislamiento preventivo, una medida estándar ante peleas internas para evitar la escalada del conflicto y posibles represalias, garantizando así la estabilidad dentro de la unidad.

Todo esto se habría iniciado por la notoriedad pública de Thomsen, tras ofrecer su testimonio en el documental de Netflix que, para entonces, aún no se había estrenado, pero sí había tráilers al respecto. Esta aparición ante los medios no fue bien recibida por otros presos, dado que este tipo de visibilidad mediática suele perturbar las complejas dinámicas y jerarquías internas de la cárcel, generando celos y fricciones.

"Cada vez que uno de los internos toma visibilidad pública, se generan roces dentro del pabellón", confirmaron allegados. La exposición lo ha dejado en una situación vulnerable, llevando a las autoridades penitenciarias a aislarlo como la principal medida de seguridad para protegerlo de nuevas reacciones violentas.