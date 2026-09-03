Quién era Jonathan Meléndez, el reconocido músico que fue asesinado junto a su familia en México

A lo largo de su trayectoria junto a la banda participó de cuatro discos: “Óleos”, “Navegantes”, “Ecos” y “Jardín de las almas”. El grupo consiguió consolidarse dentro de la escena musical mexicana y llegó a presentarse en importantes escenarios, entre ellos el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes.

El reconocimiento comenzó a llegar pocos años después de la creación del conjunto. En 2015, Camilo Séptimo consiguió dos nominaciones en los Premios MIAs, dentro de las categorías Artista nuevo y Canción del año, esta última por “No confíes en mí”.

Años más tarde, en 2022, la agrupación volvió a ser reconocida al recibir una nominación a los Premios MTV Miaw en la categoría Video del año por “Inevitable”.

El mensaje de Camilo Séptimo tras la muerte de Jonathan Meléndez

Luego de conocerse el asesinato del músico y su familia, Camilo Séptimo utilizó su cuenta oficial de Instagram para despedir a uno de sus fundadores.

"Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa. A su esposa, Ana Paula y a su hija, Sofía. Vivirán por siempre en nuestros corazones", expresaron.

Finalmente, la banda recordó el legado artístico y personal de su compañero con un último mensaje: "Honas, celebramos tu música, tu vida y tu luz. Descansen en paz".

La muerte de Meléndez provocó una profunda conmoción en la escena musical mexicana, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen múltiple.