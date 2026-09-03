Quién era Jonathan Meléndez, el reconocido músico que fue asesinado junto a su familia en México
El músico fue encontrado muerto a balazos junto a su esposa embarazada, su hija de tres años, una empleada doméstica y la mascota de la familia.
Jonathan Meléndez, conocido dentro de la escena musical mexicana como “Honas”, construyó gran parte de su carrera como integrante y cofundador de Camilo Séptimo. El músico se desempeñaba como tecladista, compositor y productor y tuvo un papel fundamental en la identidad sonora de la banda de synth pop creada en 2013.
Su nombre tomó trascendencia en las últimas horas por un trágico episodio que conmociona a México. Meléndez fue asesinado junto a su esposa, que estaba embarazada de cuatro meses, su hija de tres años y la empleada doméstica de la familia. La mascota que vivía con ellos también fue asesinada.
Por el crimen se encuentra detenido Diego Sebastián Rosen, un argentino que además era socio del artista y está señalado como presunto autor de los hechos.
El homicidio múltiple ocurrió el 1° de septiembre. Tras llegar al lugar, la policía municipal encontró cuatro víctimas y a un único sobreviviente: el hijo de 6 años del matrimonio, quien no presentaba signos visibles de violencia.
Quién era Jonathan “Honas” Meléndez
Además de ocupar el lugar de tecladista dentro de Camilo Séptimo, Meléndez desarrolló su faceta como compositor y productor musical. Como uno de los fundadores de la agrupación, fue una figura clave en la construcción de su propuesta artística y sonora.
A lo largo de su trayectoria junto a la banda participó de cuatro discos: “Óleos”, “Navegantes”, “Ecos” y “Jardín de las almas”. El grupo consiguió consolidarse dentro de la escena musical mexicana y llegó a presentarse en importantes escenarios, entre ellos el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes.
El reconocimiento comenzó a llegar pocos años después de la creación del conjunto. En 2015, Camilo Séptimo consiguió dos nominaciones en los Premios MIAs, dentro de las categorías Artista nuevo y Canción del año, esta última por “No confíes en mí”.
Años más tarde, en 2022, la agrupación volvió a ser reconocida al recibir una nominación a los Premios MTV Miaw en la categoría Video del año por “Inevitable”.
El mensaje de Camilo Séptimo tras la muerte de Jonathan Meléndez
Luego de conocerse el asesinato del músico y su familia, Camilo Séptimo utilizó su cuenta oficial de Instagram para despedir a uno de sus fundadores.
"Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa. A su esposa, Ana Paula y a su hija, Sofía. Vivirán por siempre en nuestros corazones", expresaron.
Finalmente, la banda recordó el legado artístico y personal de su compañero con un último mensaje: "Honas, celebramos tu música, tu vida y tu luz. Descansen en paz".
La muerte de Meléndez provocó una profunda conmoción en la escena musical mexicana, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen múltiple.
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