"Lo vivimos de verdad": Jacob Elordi revela la intensa química con Margot Robbie en el set de "Cumbres Borrascosas"
Con fecha programada para estrenarse el próximo 12 de febrero, "Cumbres Borrascosas" es la obra de romance más esperada y, según sus actores, más intensa.
La expectativa por la nueva adaptación cinematográfica de "Cumbres Borrascosas" (Wuthering Heights) continúa creciendo, esta vez alimentada por las recientes declaraciones de su protagonista masculino. En una reveladora entrevista concedida a Fandango el pasado miércoles 14 de enero, Jacob Elordi compartió detalles sobre el proceso de construcción de la química con Margot Robbie, asegurando que el rodaje en los escenarios naturales de Inglaterra fue fundamental para encarnar el espíritu de la obra de Emily Brontë.
Elordi, de 28 años, y Robbie, de 35, se ponen bajo las órdenes de la directora Emerald Fennell para dar vida a una de las parejas más trágicas y emblemáticas de la literatura universal: Heathcliff y Catherine. Según el actor, el entorno de los páramos ingleses no fue solo un decorado, sino un catalizador para que ambos actores lograran una conexión que trascendió el guion.
Un encuentro de espíritus en los páramos
Durante la charla, Elordi describió instantes de gran intensidad emocional que ocurrieron incluso fuera de las tomas oficiales. Recordó momentos específicos de contemplación y movimiento en los que la frontera entre el actor y el personaje parecía desdibujarse por completo.
"Había un momento en el que corríamos de la mano por los páramos, tal vez ni siquiera dentro de la escena, sino simplemente preparándola, en el que yo la miraba y ella me miraba a mí, y realmente te dabas cuenta de que estabas mirando a Catherine y ella estaba mirando a Heathcliff. Y en ese momento, realmente fuimos parte de su amor, de verdad", confesó el actor australiano. Además, relató cómo la atmósfera del lugar, potenciada por elementos externos, ayudó a consolidar esa unión: "Hubo algunos momentos así, creo, donde [escuchamos una canción de Kate Bush] y fue algo realmente profundo ver la puesta de sol siendo Heathcliff y Cathy, sentados y observando el atardecer en los páramos como lo ha hecho el espíritu de sus personajes durante los últimos 200 años".
La visión de Fennell para esta adaptación de la novela de 1847 busca alejarse de las versiones más acartonadas. La directora definió su propuesta como "primaria y sexual", un enfoque que permitirá explorar dimensiones de la pareja que no siempre son explícitas en el material original. Elordi, en ese sentido, destacó que esta narrativa les permitió "confirmar" ese sentimiento en pantalla, algo que en el texto suele estar marcado por la ausencia y la distancia.
"Casi puedes imaginar que el espíritu de este amor que Brontë creó está flotando por allí. Realmente se sintió como si estuviéramos capturando pequeños fragmentos de ese amor no correspondido", añadió Jacob, enfatizando la trascendencia histórica de la obra. Para el intérprete, el valor de esta versión radica en mostrar la vitalidad del vínculo: "Los momentos en los que todo estaba bien y el amor estaba vivo fueron momentos realmente placenteros de ver, porque en el libro no se les ve juntos. Pero confirmar realmente ese amor en nuestra versión de la narrativa y verlo vivido fue una experiencia bastante profunda".
Esta producción promete no solo ser un drama de época sobre diferencias de estatus social en el siglo XVIII, sino una exploración visceral de un amor que, en palabras de sus propios protagonistas, parece seguir habitando el paisaje inglés.
