"Lo vivimos de verdad": Jacob Elordi revela la intensa química con Margot Robbie en el set de "Cumbres Borrascosas"

cumbres borrascosas (1) Jacob Elordi y Margot Robbie en "Cumbres Borrascosas".

"Casi puedes imaginar que el espíritu de este amor que Brontë creó está flotando por allí. Realmente se sintió como si estuviéramos capturando pequeños fragmentos de ese amor no correspondido", añadió Jacob, enfatizando la trascendencia histórica de la obra. Para el intérprete, el valor de esta versión radica en mostrar la vitalidad del vínculo: "Los momentos en los que todo estaba bien y el amor estaba vivo fueron momentos realmente placenteros de ver, porque en el libro no se les ve juntos. Pero confirmar realmente ese amor en nuestra versión de la narrativa y verlo vivido fue una experiencia bastante profunda".

Esta producción promete no solo ser un drama de época sobre diferencias de estatus social en el siglo XVIII, sino una exploración visceral de un amor que, en palabras de sus propios protagonistas, parece seguir habitando el paisaje inglés.