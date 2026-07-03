Dakota Johnson, Selena Gómez y Camila Cabello, entre las celebridades presentes en la boda de Taylor Swift

Para preservar la intimidad de la celebración, los organizadores establecieron un estricto protocolo: todos los invitados debían dejar sus teléfonos celulares fuera del evento y firmar acuerdos de confidencialidad (NDA), con el objetivo de impedir la difusión de imágenes o videos del casamiento.

Cómo fue el exclusivo menú de la boda

Si bien el contenido del banquete permanece bajo absoluta reserva, en los últimos días periodistas apostados en las inmediaciones del Madison Square Garden registraron el ingreso permanente de camiones de catering.

Entre los productos que pudieron identificarse se encontraban importantes cargamentos de langosta y cajas de donas, alimentos que, según la prensa estadounidense, formarían parte del menú preparado para los invitados de una de las celebraciones más exclusivas del año.