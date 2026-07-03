Dakota Johnson, Selena Gómez y Camila Cabello, entre las celebridades presentes en la boda de Taylor Swift
El esperado casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce reunió a invitados de lujo, que deslumbraron con sus looks.
La boda de Taylor Swift y Travis Kelce se consumó este viernes por la noche y, aunque la pareja buscó mantener cada detalle bajo estricta reserva, las primeras imágenes de los invitados no tardaron en trascender. El casamiento, considerado uno de los eventos más esperados del año en el mundo del espectáculo, se celebra este viernes en el Madison Square Garden con una lista que supera los 1000 asistentes.
Desde temprano, paparazzis, periodistas e influencers permanecieron en las inmediaciones del lugar con el objetivo de captar algún detalle de la celebración. Pese a las medidas de privacidad implementadas por los novios, comenzaron a conocerse los nombres de varias celebridades que dijeron presente.
Entre las primeras invitadas que llegaron al exclusivo evento estuvieron Selena Gómez, Camila Cabello, Gigi Hadid, Ellie Goulding, Jessica Chastain y Dakota Johnson. La recepción comenzó alrededor de las seis de la tarde con un cóctel de bienvenida para todos los asistentes.
En cuanto al espectáculo musical, trascendió que Stevie Nicks y Tim McGraw fueron los artistas principales de la noche, mientras que Ed Sheeran apareció entre los nombres que sorprendieron con su presencia especial durante la fiesta.
La lista de invitados también reunió a reconocidas figuras del cine, la música y la televisión. Entre quienes fueron vistos en Nueva York figuran Lena Dunham, Jack Antonoff, Bradley Cooper, Hugh Grant y Adam Sandler.
Para preservar la intimidad de la celebración, los organizadores establecieron un estricto protocolo: todos los invitados debían dejar sus teléfonos celulares fuera del evento y firmar acuerdos de confidencialidad (NDA), con el objetivo de impedir la difusión de imágenes o videos del casamiento.
Cómo fue el exclusivo menú de la boda
Si bien el contenido del banquete permanece bajo absoluta reserva, en los últimos días periodistas apostados en las inmediaciones del Madison Square Garden registraron el ingreso permanente de camiones de catering.
Entre los productos que pudieron identificarse se encontraban importantes cargamentos de langosta y cajas de donas, alimentos que, según la prensa estadounidense, formarían parte del menú preparado para los invitados de una de las celebraciones más exclusivas del año.
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