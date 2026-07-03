Taylor Swift y Travis Kelce están oficialmente casados: los detalles de la ceremonia
Taylor Swift y Travis Kelce oficializaron su unión: el Madison Square Garden hizo el anuncio y la representante de la artista lo confirmó con un breve comunicado.
Taylor Swift y Travis Kelce oficializaron su matrimonio con una celebración a lo grande en el Madison Square Garden de Nueva York.
La confirmación de que ya estaban legalmente casados llegó a través de carteles colocados en el histórico recinto, donde más de mil invitados participaron de una fiesta que reunió a familiares, amigos íntimos y figuras del mundo del espectáculo y el deporte.
Poco después, la representante de la cantante, Tree Paine, dio a conocer algunos detalles de la ceremonia mediante un comunicado. "Taylor y Travis no tuvieron damas de honor ni padrinos. En su lugar, su hermano Austin Swift fue el padrino de Taylor y Jason Kelce el padrino de Travis", explicó. Además, agregó: "La ceremonia unió a ambas familias y fue oficiada por su amigo Adam Sandler".
Los festejos comenzaron durante la tarde del viernes con un importante operativo de seguridad en los alrededores del Madison Square Garden. Desde temprano, decenas de vehículos arribaron al lugar mientras cientos de fanáticos se reunían en las inmediaciones con la esperanza de ver llegar a las celebridades invitadas.
Para garantizar el desarrollo del evento, la Policía de Nueva York dispuso el cierre de varias calles cercanas al estadio y montó un amplio operativo para controlar el tránsito y el acceso al recinto. Uno de los momentos más comentados se produjo cuando el SUV de Taylor Swift ingresó al Madison Square Garden entre los aplausos y los gritos de los seguidores que aguardaban en el exterior.
La celebración comenzó con un cóctel de bienvenida antes de la ceremonia, que tuvo lugar sobre la pista del emblemático estadio. Luego se dio paso a una recepción que, según un memorando interno de la Policía difundido por medios locales, se extendería hasta la madrugada.
Antes del casamiento, la pareja realizó una donación de 26 millones de dólares a distintas obras benéficas. Ya durante la fiesta, familiares, amigos y colegas homenajearon a los recién casados en uno de los escenarios más emblemáticos de Nueva York, sede de los New York Knicks, los New York Rangers y numerosos espectáculos internacionales.
Entre las primeras personas en ser vistas rumbo al evento estuvo Abigail Anderson, la mejor amiga de Taylor Swift. A medida que avanzó la tarde también comenzaron a llegar reconocidas figuras como Selena Gomez, Ed Sheeran, Karlie Kloss, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, MGK, Camila Cabello, Benson Boone, Zoë Kravitz, Hugh Grant, Kelsea Ballerini, Ethan Hawke, Suki Waterhouse, Jack Antonoff, Mike Vrabel, Erin Andrews, Matthew Stafford, Kyle y Kristen Juszczyk, George y Claire Kittle, entre muchas otras personalidades.
La lista de asistentes también incluyó a Jason Sudeikis, Fergie, Charissa Thompson, Eric Stonestreet, Miranda Lambert, Brendan McLoughlin, Jessica Chastain, Jen Vrabel, Kareem Hunt, Mariska Hargitay, Peter Hermann, las hermanas Haim, Alex Pall y Drew Taggart de The Chainsmokers, Ross Travis, Abby Wambach junto a Glennon Doyle, Kelly Stafford, Nikki Glaser, Ellie Goulding, George Stephanopoulos, Aaron Dessner, Julianne Moore, Cooper Kupp, Graham Norton, Joe Buck, Michelle Beisner-Buck, Barbara Corcoran, Jenny Han, Tommy Hilfiger, The Chicks, Brad Paisley, Kimberly Williams-Paisley y Marcello Hernández, entre otros invitados.
El festejo transformó el Madison Square Garden en un jardín de estilo etéreo y llegó apenas un día después del ensayo privado que Taylor Swift y Travis Kelce realizaron en el mismo lugar, una puesta en escena en la que el estadio permaneció iluminado de color rosa como homenaje a la historia de amor de la pareja.
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