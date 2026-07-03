Taylor Swift y Travis Kelce están oficialmente casados: los detalles de la ceremonia

La celebración comenzó con un cóctel de bienvenida antes de la ceremonia, que tuvo lugar sobre la pista del emblemático estadio. Luego se dio paso a una recepción que, según un memorando interno de la Policía difundido por medios locales, se extendería hasta la madrugada.

Antes del casamiento, la pareja realizó una donación de 26 millones de dólares a distintas obras benéficas. Ya durante la fiesta, familiares, amigos y colegas homenajearon a los recién casados en uno de los escenarios más emblemáticos de Nueva York, sede de los New York Knicks, los New York Rangers y numerosos espectáculos internacionales.

Entre las primeras personas en ser vistas rumbo al evento estuvo Abigail Anderson, la mejor amiga de Taylor Swift. A medida que avanzó la tarde también comenzaron a llegar reconocidas figuras como Selena Gomez, Ed Sheeran, Karlie Kloss, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, MGK, Camila Cabello, Benson Boone, Zoë Kravitz, Hugh Grant, Kelsea Ballerini, Ethan Hawke, Suki Waterhouse, Jack Antonoff, Mike Vrabel, Erin Andrews, Matthew Stafford, Kyle y Kristen Juszczyk, George y Claire Kittle, entre muchas otras personalidades.

La lista de asistentes también incluyó a Jason Sudeikis, Fergie, Charissa Thompson, Eric Stonestreet, Miranda Lambert, Brendan McLoughlin, Jessica Chastain, Jen Vrabel, Kareem Hunt, Mariska Hargitay, Peter Hermann, las hermanas Haim, Alex Pall y Drew Taggart de The Chainsmokers, Ross Travis, Abby Wambach junto a Glennon Doyle, Kelly Stafford, Nikki Glaser, Ellie Goulding, George Stephanopoulos, Aaron Dessner, Julianne Moore, Cooper Kupp, Graham Norton, Joe Buck, Michelle Beisner-Buck, Barbara Corcoran, Jenny Han, Tommy Hilfiger, The Chicks, Brad Paisley, Kimberly Williams-Paisley y Marcello Hernández, entre otros invitados.

El festejo transformó el Madison Square Garden en un jardín de estilo etéreo y llegó apenas un día después del ensayo privado que Taylor Swift y Travis Kelce realizaron en el mismo lugar, una puesta en escena en la que el estadio permaneció iluminado de color rosa como homenaje a la historia de amor de la pareja.