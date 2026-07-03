Shakira y sus hijos, presentes en el duelo de la Selección Argentina con Cabo Verde
La estrella colombiana e intérprete del tema central del Mundial 2026 no quiso perderse el encuentro entre la Albiceleste y los africanos. Mirá.
Hay duelos que nadie quiere perderse en el Mundial 2026. Y aquellos que están protagonizados por la Selección Argentina siempre son únicos, candentes e inigualables. Debe ser por eso que Shakira y sus hijos -Milán y Sasha- dijeron presente en el encuentro entre los dirigidos por Lionel Scaloni y Cabo Verde.
Con lentes blancos y muy sonriente, las cámaras captaron a la estrella colombiana, junto a sus pequeños. Cabe señalar que uno de ellos llevaba puesta la camiseta de la Albiceleste, dejando en claro para quién están hinchando en esta oportunidad.
La Colombia de Shakira quiere seguir alimentado su ilusión ante Ghana en el Mundial 2026
Colombia y Ghana juegan este viernes, a las 22:30 (hora de Argentina), en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por los 16avos de final del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y marcará el inicio de la fase de eliminación directa para ambos seleccionados. El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Suiza y Argelia.
La selección colombiana llega a esta instancia tras quedarse con el primer puesto del Grupo K. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo debutó con una victoria sobre Uzbekistán, luego superó por la mínima a la República Democrática del Congo y cerró la fase de grupos con un empate sin goles frente a Portugal, resultado que le permitió terminar como líder invicto de la zona.
Ghana, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo L. El seleccionado africano puso primera con una victoria ante Panamá (1 a 0) y luego empató sin goles frente a Inglaterra, demostrando su solidez y templanza en la última línea. Sin embargo, perdió en la última fecha ante Croacia, que se colocó en el segundo puesto del grupo.
Las "Black Stars" intentarán dar la sorpresa frente a una de las selecciones de mejor rendimiento en la fase de grupos y regresar a los octavos de final de una Copa del Mundo por primera vez desde Brasil 2014.
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