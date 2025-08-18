Dalila habló de su relación con el Polaco y destrozó a Barby Silenzi: qué dijo

A pesar de que el músico ha negado públicamente que haya pasado algo romántico entre ellos, Dalila fue contundente: "Ahí salimos abrazados en algunas fotos. Todavía no consumamos el acto. Y ya que está, voy a ser muy honesta, porque si fui honesta con mi pareja... Él me llamó para su cumpleaños, me invitó, fui y estuve en su camarín. En un momento me pidió que le cante y le dedique una canción. Le canté y sí, terminamos a los besos".

Dalila también recordó que, después del encuentro, tuvo que confesarle la verdad a su pareja, algo que El Polaco no habría hecho con la suya. "Yo tuve ovarios para decirle a mi pareja que me mandé una cagada. Es más, me dijo que después me llamaba, porque justo estaba trasladando los muebles de los chicos", lanzó la cantante.