Dalila habló de su relación con el Polaco y destrozó a Barby Silenzi: qué dijo
La cantante de cumbia no midió su filtro y contó intimidades de su relación con su colega, pero también habló en contra de la ex de él.
En una entrevista para el programa Infama, la cantante de cumbia Dalila se refirió a las acusaciones de “buscona” por parte de Barby Silenzi, ex pareja de El Polaco. La artista se defendió con dureza y expuso la verdadera naturaleza de su vínculo con el músico, confirmando lo que ya era un secreto a voces.
Dalila se mostró frontal ante la cronista Noe Santone y marcó una clara diferencia entre ella y Silenzi. "No, gracias a Dios no. Sabés que no" respondió a la pregunta de si se consideraba una “buscona”. Y profundizó: "La diferencia entre ella y yo es que yo gano con esto (señalando su cara) y ella gana con esto (señalando la parte de atrás de su cuerpo)”.
La cantante no escatimó en críticas hacia la ex de El Polaco: “Su expareja me importa tres carajos, que haga lo que quiera. Total, ¿cuánto le va a durar portarse bien a ella como una señora?”. Dalila también opinó que Silenzi "no es una señora" porque no cuida los detalles, "sabiendo que tiene hijos".
La intérprete de “Dejémoslo así” y “Muero por tí” aprovechó la entrevista para desmentir los rumores sobre una relación íntima con El Polaco. "Todos me preguntan si en lo íntimo, íntimo, estuvimos. No, porque mayormente siempre estamos así en lugares con mucha gente”, afirmó. La cantante se mostró contundente al asegurar que lo suyo es un sentimiento mutuo. “Ahora, si volvió con su ex, voy a mantener distancia porque no quiero que tenga quilombo”, declaró, y al ser consultada sobre si le gustaba cómo besa el músico, respondió simplemente: “Sí”.
Recientemente, en el canal de streaming 2 Reyes, Dalila había revelado por primera vez los detalles de su affaire con El Polaco. "Hace muchos años que nos conocemos, y justo una vez se dio en un teatro en Rosario, le contaron que yo estaba, se levantó de la suite donde estaba y salió a verme", relató.
A pesar de que el músico ha negado públicamente que haya pasado algo romántico entre ellos, Dalila fue contundente: "Ahí salimos abrazados en algunas fotos. Todavía no consumamos el acto. Y ya que está, voy a ser muy honesta, porque si fui honesta con mi pareja... Él me llamó para su cumpleaños, me invitó, fui y estuve en su camarín. En un momento me pidió que le cante y le dedique una canción. Le canté y sí, terminamos a los besos".
Dalila también recordó que, después del encuentro, tuvo que confesarle la verdad a su pareja, algo que El Polaco no habría hecho con la suya. "Yo tuve ovarios para decirle a mi pareja que me mandé una cagada. Es más, me dijo que después me llamaba, porque justo estaba trasladando los muebles de los chicos", lanzó la cantante.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario