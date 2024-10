Dalma Maradona dio su versión sobre el conflicto entre Jimena Barón y Gianinna: "Nunca fueron..."

"Ahora ya no, era muy muy muy amiga. En un principio yo hablaba con ella y todo, y ella como que me decía 'sí, todo bien, está todo bien', y después cuando sale un tema y dicen que es para mi hermana, a mí me llamó mucho la atención...", lanzó Dalma en torno a su quiebre con la también actriz.

Y siguió: "Porque también se rumoreaba que decían que la había dejado por mi hermana y yo estaba con ella en el momento cuando prendimos la tele y estaba Daniel con Militta Bora", argumentó, en defensa de Gianinna. "La amiga de ella (Jimena) era yo, no era Gianinna. Cuando ella viene a Argentina, se muda primero al barrio donde vivía Giani y después se va de ahí", comentó.

En ese sentido, continuó: "Gianinna nunca fue amiga de ella, Gianinna estaba en pareja ahí también, como que se pierde una parte que nadie explica porque sino no garpa el tema. Si la canción tenía que ser, tenía que ser para mí, porque la amiga era yo", soltó Dalma, en relación a la canción de Barón llamada "La Araña".

dalma sobre jimena baron.mp4

"La re entiendo que a ella le pudo haber molestado porque se frecuentaban y después sale con un ex y siempre a uno le molesta, pero no es la historia que dice", cerró la mayor de las Maradona, contradiciendo la versión de Jimena.