Dalma Maradona explicó su distancia de Jey Mammón: "No me cierra"

Allí, la joven contó que no volvió a ver a Jey desde que se casó en 2018 con Andrés Caldarelli, ante lo cual De Brito le preguntó si se habían puesto en contacto tras el surgimiento de la denuncia por abuso: "No, yo sentía que él no tenía ganas de hablar con nadie".

"Yo tomé una postura, pero es lo que dice él ‘yo soy inocente‘, yo no voy a ir en contra de eso, técnicamente tiene razón, pero hay algo de allí que no...", indicó la actriz y fue interrumpida por Ángel: "¿No te cierra?", preguntó el conductor y la joven respondió con un contundente "no".

Dalma sobre Jey.mp4

Fue entonces cuando el reconocido periodista reconoció haber tenido una sensación similar: "A mí me pasó lo mismo, no me importa lo que diga la Justicia. Le pregunté qué había pasado, contame tu versión, como me encontré con una pared y una relación que fue hace 15 años que lo conozco y no la conocía, es raro".