"Dame hombro", la historia detrás de la canción viral del momento y su explosión en redes

Al comprobar que la repercusión era genuina, el artista dominicano solicitó compartir la publicación en modo colaborativo para potenciar aún más su alcance. Sin embargo, el verdadero estallido digital ocurrió cuando miles de usuarios comenzaron a replicar la escena utilizando herramientas de inteligencia artificial para reemplazar la figura de Bulin 47 por celebridades de Hollywood, estrellas del fútbol y dirigentes políticos realizando su característico movimiento de hombro.

Con gran astucia para leer el pulso de las plataformas —ya que años atrás saltó a la fama en su país gracias a un video viral improvisando en la barbería donde trabajaba—, Bulin 47 compró los derechos de la base instrumental extraída de YouTube que había usado el colombiano y sumó el pegadizo estribillo: “Dame hombro, ay, ay, ay, Dame hombro ma, ay, ay, ay”.

Acto seguido, alquiló un estudio de grabación en Madrid y convocó a Kevin Wai junto a su equipo para registrar la versión oficial y rodar el videoclip, una pieza audiovisual donde ambos juegan con los intercambios de rostros mediante inteligencia artificial haciendo bailar incluso a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En medio de la gira promocional por el impacto del lanzamiento, el músico dominicano destacó su visión estratégica y el respaldo del público al asegurar: “Todo lo que me está pasando hoy en día yo lo predije. Dame hombro se pegó mundial porque lo trabajé. Y la canción, gracias a papá Dios, tuvo un golpe mundial. El 90% es gracias a la gente”.

Asimismo, desmintió cualquier tipo de cortocircuito con su colega colombiano, a quien le garantizó sus créditos como autor e intérprete de la canción, explicando con cercanía: “El chamaquito es bueno... Dios le dio la oportunidad de juntarse con el loco. Porque yo lo podría haber grabado solo, pero le di su reconocimiento”, cerrando así una alianza espontánea que conquistó los rankings mundiales sin necesidad de costosas campañas publicitarias.