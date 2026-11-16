"Dame hombro", la historia detrás de la canción viral del momento y su explosión en redes
Bullin 47 y Kevin Wai hablaron de su canción "Dame hombro", de su insólito origen, de la IA y de la improvisación callejera. Los detalles.
El fenómeno musical del momento tiene nombre propio y demuestra el alcance imparable de las redes sociales en la industria discográfica actual. Se trata de "Dame Hombro", la pegadiza colaboración entre el artista dominicano Bulin 47 y el creador colombiano Kevin Wai, que en apenas un mes superó los 75 millones de reproducciones en YouTube, escaló hasta el puesto número uno de las tendencias musicales a nivel global y se consolidó como un suceso viral con millones de visualizaciones en TikTok.
El origen de este hit inesperado se remonta a unos meses atrás en Madrid, España, justo antes de que Bulin 47 ingresara a brindar un espectáculo en la reconocida discoteca Shoko. En la puerta del local, el músico fue sorprendido por Kevin Wai —oriundo de Santa Marta, tierra natal de figuras como Carlos Vives y El Pibe Valderrama—, quien acostumbra recorrer las calles junto a un asistente que lo filma, equipado con un parlante y pistas rítmicas para improvisar frente a referentes del género urbano, tal como ya lo había hecho con el estadounidense Lil Baby y el colombiano Beéle.
Lejos de esquivar el desafío, el intérprete de dembow y rap aceptó el reto al instante y lanzó con soltura: “Voy pa dentro, no ando en paquete ni en falacia, ahí adentro voy a causar una desgracia. No ando en película, tu ya me conoces, soy Bulin 47”, dando inicio a un divertido intercambio de rimas durante un minuto mientras lucía joyas, carillas blancas y un llamativo paso moviendo su hombro izquierdo que culminó cuando exclamó: “¡Una bulla para el loco!”.
Pese a haber logrado la participación del cantante dominicano, Kevin Wai quedó inicialmente molesto con el material registrado debido a que su camarógrafo lo había enfocado de espaldas, impidiendo que se viera su rostro en pantalla, un detalle clave para su crecimiento como influencer.
La canción viral de las redes sociales: "Dame Hombro"
De todos modos, decidió publicar el registro y el impacto resultó fulminante, al punto que Hancel Teodoro Vargas Reynoso —verdadero nombre de Bulin 47— llegó a sospechar que el joven había recurrido a la compra de bots ante la velocidad con la que subían los números en Instagram, donde el clip ya supera los 162 millones de reproducciones.
Al comprobar que la repercusión era genuina, el artista dominicano solicitó compartir la publicación en modo colaborativo para potenciar aún más su alcance. Sin embargo, el verdadero estallido digital ocurrió cuando miles de usuarios comenzaron a replicar la escena utilizando herramientas de inteligencia artificial para reemplazar la figura de Bulin 47 por celebridades de Hollywood, estrellas del fútbol y dirigentes políticos realizando su característico movimiento de hombro.
Con gran astucia para leer el pulso de las plataformas —ya que años atrás saltó a la fama en su país gracias a un video viral improvisando en la barbería donde trabajaba—, Bulin 47 compró los derechos de la base instrumental extraída de YouTube que había usado el colombiano y sumó el pegadizo estribillo: “Dame hombro, ay, ay, ay, Dame hombro ma, ay, ay, ay”.
Acto seguido, alquiló un estudio de grabación en Madrid y convocó a Kevin Wai junto a su equipo para registrar la versión oficial y rodar el videoclip, una pieza audiovisual donde ambos juegan con los intercambios de rostros mediante inteligencia artificial haciendo bailar incluso a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
En medio de la gira promocional por el impacto del lanzamiento, el músico dominicano destacó su visión estratégica y el respaldo del público al asegurar: “Todo lo que me está pasando hoy en día yo lo predije. Dame hombro se pegó mundial porque lo trabajé. Y la canción, gracias a papá Dios, tuvo un golpe mundial. El 90% es gracias a la gente”.
Asimismo, desmintió cualquier tipo de cortocircuito con su colega colombiano, a quien le garantizó sus créditos como autor e intérprete de la canción, explicando con cercanía: “El chamaquito es bueno... Dios le dio la oportunidad de juntarse con el loco. Porque yo lo podría haber grabado solo, pero le di su reconocimiento”, cerrando así una alianza espontánea que conquistó los rankings mundiales sin necesidad de costosas campañas publicitarias.
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