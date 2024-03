Damián Betular sorprendió a todos al revelar su tatuaje de Diego Maradona

Mientras charlaba con Nati Jota y Eial Moldavsky sobre tatuajes, el cocinero confesó que de pequeño “era muy virtuoso jugando al fútbol” en Dolores, ciudad de la provincia de Buenos Aires, y que desde que tenía 4 años que estaba “obsesionado con el Mundial 86 y con Maradona”, por lo que pedía a sus padres en reiteradas ocasiones poder tatuarse una imagen de Diego.

A su vez, Betular contó que fue a Buenos Aires y se probó para ingresar en las inferiores de tres clubes y contó que en un momento particular de su vida, decidió tatuarse a Diego Armando Maradona y la fecha del día en que Argentina se consagró campeón del mundo.

El BEEEEEEETU

Betular y su tatuaje de Maradona



Betular y su tatuaje de Maradona pic.twitter.com/VZGUOG72I5 — OLGA (@olgaenvivo) March 8, 2024

Acto seguido, el chef mostró el tatuaje que tiene en su brazo izquierdo y el estudio se lleno de risas “Es lo más random que me imaginé realmente”, dijo la conductora del programa y le preguntó: “¿Por qué nunca lo habías mostrado?”.

“Porque nunca me lo habían preguntado”, respondió Betular y lanzó: “No me da vergüenza, pero me hubiera gustado hacerlo más chico o en otro lugar”. La imagen se hizo viral debido a la cantidad de internautas que no podían creer lo que estaban escuchando.