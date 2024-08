Video: Damián Betular protagonizó un insólito blooper en vivo en Olga

Cuando todo sucedió, Nati Jota, Homero Pettinato y Eial Moldavsky no pudieron contener la risa. "No te podés caer así, Betu", le dijo la influencer mientras el cocinero se levantaba del piso. "Me pegué re fuerte, bolud... Está rota la silla", se quejó él.

"Miren ¿Ven cómo estoy? Estoy así de costado...", expresó el cocinero, señalando que la silla no estaba en óptimas condiciones. "En un rato te va a hacer doler la cintura porque está muy inclinada para un costado", aportó Nati Jota. "Ahora me re duele el costado y la mano", expresó Betular. Tentado, Moldavsky agregó: "No te podés caer así entero, cualquier persona pone antes la mano para sostenerse".

caida betular

Damián Betular, jurado de Bake Off

Si bien todavía no hay una fecha oficial para el estreno, Telefe ya está preparando el regreso de Bake Off, el reconocido reality de pastelería que en esta oportunidad será protagonizado por catorce personalidades del espectáculo.

Tras su éxito en Masterchef, Wanda Nara será la conductora del ciclo y estará acompañada por un jurado estelar: Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis.