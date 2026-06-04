La carta oculta que dejó Agostina Vega y ahora analiza la Justicia: qué dice
El hallazgo de un escrito guardado entre las pertenencias de la adolescente podría aportar información clave para la investigación del femicidio.
La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó en las últimas horas un elemento que podría resultar de gran importancia para el avance de la causa. Se trata de una carta escrita por la propia adolescente, encontrada por su abuela materna entre sus objetos personales y que ya fue presentada ante la Justicia.
El documento apareció mientras la familia revisaba las pertenencias de la menor en busca de recuerdos y posibles indicios que ayudaran a comprender mejor las circunstancias que rodearon su muerte. El hallazgo se produjo el miércoles por la mañana. Según relató ElizabethHeredia, abuela de Agostina, el escrito estaba cuidadosamente guardado en un pequeño cajón donde la joven conservaba ropa interior.
Al descubrirlo, los familiares comprendieron rápidamente que podía contener información relevante y resolvieron entregarlo al fiscal Raúl Garzón, quien encabeza la investigación del crimen ocurrido en Córdoba. Aunque el contenido completo de la carta no trascendió públicamente, algunos integrantes de la familia brindaron detalles sobre lo que la adolescente dejó plasmado en esas páginas.
Qué dice la carta que dejó Agostina Vega en un cajón donde guardaba ropa interior
De acuerdo con el relato de su abuela, allí la joven describía distintas situaciones personales que venía atravesando y exponía sentimientos que había mantenido en silencio. “Se trata de una cartita que ella tenía en un cajoncito de su ropa interior que yo encontré esta mañana”, expresó Heredia durante una movilización realizada en el marco de una nueva jornada de reclamos por justicia.
La aparición del documento coincidió con la marcha de Ni Una Menos desarrollada en la ciudad de Córdoba, donde el caso de Agostina ocupó un lugar central entre los reclamos. Familiares, amigos y organizaciones sociales volvieron a exigir el esclarecimiento total de lo ocurrido con la adolescente de 14 años, mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas para reconstruir los últimos días de su vida.
Miguel Heredia, abuelo de la víctima, aportó otros detalles que incrementaron el interés alrededor de la carta. Según explicó, el texto estaba dirigido a Gabriel Vega, padre de la menor. Allí, sostuvo, Agostina formulaba una pregunta que llamó profundamente la atención de la familia: “¿Por qué la maltrató toda la vida?“. Además, señaló que el escrito contenía referencias a episodios de violencia que la adolescente habría sufrido en el ámbito familiar.
Otro aspecto que destacó el abuelo fue la manera en que la joven decidió firmar el documento. Según indicó, no utilizó el apellido Vega, sino que cerró la carta como “Agostina Heredia”, un detalle que para sus familiares tiene una fuerte carga simbólica. Ahora será la Justicia la encargada de analizar el contenido completo del escrito y determinar si puede aportar información útil para esclarecer aspectos de la historia personal de la adolescente y de los hechos que desembocaron en el crimen que conmociona a Córdoba.
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