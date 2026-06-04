La carta oculta que dejó Agostina Vega y ahora analiza la Justicia: qué dice

La aparición del documento coincidió con la marcha de Ni Una Menos desarrollada en la ciudad de Córdoba, donde el caso de Agostina ocupó un lugar central entre los reclamos. Familiares, amigos y organizaciones sociales volvieron a exigir el esclarecimiento total de lo ocurrido con la adolescente de 14 años, mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas para reconstruir los últimos días de su vida.

Embed - ABUELO de AGOSTINA: "Encontramos una CARTA entre su ropa"

Miguel Heredia, abuelo de la víctima, aportó otros detalles que incrementaron el interés alrededor de la carta. Según explicó, el texto estaba dirigido a Gabriel Vega, padre de la menor. Allí, sostuvo, Agostina formulaba una pregunta que llamó profundamente la atención de la familia: “¿Por qué la maltrató toda la vida?“. Además, señaló que el escrito contenía referencias a episodios de violencia que la adolescente habría sufrido en el ámbito familiar.

Otro aspecto que destacó el abuelo fue la manera en que la joven decidió firmar el documento. Según indicó, no utilizó el apellido Vega, sino que cerró la carta como “Agostina Heredia”, un detalle que para sus familiares tiene una fuerte carga simbólica. Ahora será la Justicia la encargada de analizar el contenido completo del escrito y determinar si puede aportar información útil para esclarecer aspectos de la historia personal de la adolescente y de los hechos que desembocaron en el crimen que conmociona a Córdoba.